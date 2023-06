Surface agricole et nombre de fermes en augmentation… Le bio wallon résiste

A l’occasion de la 18e édition de la Semaine Bio, l’Apaq-W et Biowallonie ont fait le point sur la part du bio dans l’agriculture et la consommation. Le secteur tient le coup mais est encore loin des objectifs.

La 18e Semaine Bio en Wallonie et à Bruxelles (du 3 au 11 juin) a été lancée vendredi dernier par une présentation de l’Apaq-W et de Biowallonie. L’occasion de faire le point sur le secteur: au 31 décembre 2022, le cap des 2.000 fermes bios a été franchi avec un total de 2.010 sur le territoire wallon (+ 41).

La Wallonie compte désormais 93.526 ha en bio (+1,7%) dont 73% de prairies, 22% de grandes cultures et 4% de fruits et légumes. Cette superficie correspond à 12,7% de la surface agricole utile en Wallonie. On est encore loin de l’objectif européen de 25% en 2030, objectif que la Wallonie avait même porté à 30%.

Voir aussi le reportage de Canal Z : Plus de 2.000 fermes bio en Wallonie

Bilan mitigé pour l’élevage

De plus en plus de fruits (+19%) et des semences (+42%) sont cultivés en bio mais le bilan est plus mitigé lorsqu’il s’agit des élevages: faible progression des poules pondeuses (+ 6%), des vaches laitières (+ 4%) et des vaches viandeuses (+ 4%) et faible diminution des chèvres (-6%), des porcs (-1%) et des poulets (-0,4%).

Au niveau de la consommation, la progression est légère: 98,7% des ménages ont déclaré avoir acheté au moins une fois des produits bios l’an dernier (+0,2%). En Wallonie, la part de marché du bio est en diminution: de 5,44 à 5%. Cette consommation se fait principalement dans les supermarchés (40,8%) et les magasins bios (20,1%). En 2022, le total des dépenses pour des produits bios a atteint 415,9 millions d’euros (-5,8%). Cette baisse belge, abondamment commentée déjà, signifie concrètement que les volumes de produits bios achetés en Wallonie ont chuté de 10,6%. Les premiers mois de 2023 sont, par contre, très positifs pour les produits bios qui progressent, là où le conventionnel chute toujours.