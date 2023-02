Recypale, pour les éoliennes

Le projet Recypale a permis de mettre en place un procédé de recyclage mécanique des pales des éoliennes. La matière peut ensuite être réutilisée dans les secteurs de la construction ou des infrastructures routières.

A ce jour, le gisement de pales d’éoliennes (la seule partie qui à ce jour ne dispose d’aucune filière) à recycler est anecdotique. Mais si on considère leur durée de vie de 20 à 25 ans, le potentiel s’annonce très important, avec déjà, 3.000 tonnes rien qu’en Belgique vers 2030. Pendant trois ans, les chercheurs du Centre Terre et Pierre à Tournai ont participé au projet Recypale et planché sur le sujet.

Ces recherches, financées par la Région wallonne mais aussi par des industriels concernés comme Dufour et Wanty, ont débouché sur une filière de valorisation (à 90%) des pales et de leurs nombreuses fibres de verre. L’idée est de donner une seconde vie à ces dernières entre les intégrant à des bétons spéciaux destinés, par exemple, aux voiries. Elles leur conférent une résistance accrue de 25 à 30%. L’ajout de ces fibres existe déjà mais il nécessite une production propre.

Si le procédé est prometteur, il faut aujourd’hui le déployer à grande échelle. Dufour, l’acteur tournaisien familial actif dans de nombreux métiers, dont le recyclage et le… montage d’éoliennes, étudie la faisabilité (gisement suffisant, réglementation, flux intra- européen, etc.) de l’installation d’une telle unité dans son nouveau centre de tri en cours de finalisation à Froyennes.