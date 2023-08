Oliver Perquy (Nespresso) : « Le café est menacé par le climat, de façon imminente »

Dans notre Trends Talk, le managing director de Nespresso pour la Belgique et le Luxembourg revient sur trente ans de succès de la marque. Mais il met en garde contre la survie même du café: la moitié des terroirs pourraient disparaître !

Oliver Perquy, managing director de Nespresso pour la Belgique et le Luxembourg, est l’invité de notre Trends Talk, qui passera en boucle ce week-end sur Canal Z. L’occasion d’évoquer une success story de trente ans, dopée par l’image de George Clooney. What else ?

« Nous avons une santé de jeune adulte, souligne Oliver Perquy. Nous fêtons nos trente ans de présence en Belgique et au Luxembourg. A notre arrivée, nous avons révolutionné l’industrie du café et sa consommation puisque nous avons été le pionnier du café portionné. Le Belge a adopté très facilement le système : 60% des ménages ont une machine de ce type à la maison. »

Clooney : des valeurs partagées

Les campagnes publicitaires avec l’acteur américain George Clooney, appuyé récemment par son homologue français Jean Dujardin, ont marqué les esprits. « C’est déjà très rare d’avoir un ambassadeur comme George Clooney pendant 17 ans, souligne Oliver Perquy. Je pense qu’il y a peu de marques qui peuvent parle d’une telle relation de confiance et de longue durée. »

Le managing director évoque trois moments clés dans l’histoire de la marque. En 1996, le lancement du premier web shop : « avant, le seul canal était le téléphone, c’était rare à l’époque d’avoir un tel magasin online de cette taille ». En 2000, les premières boutiques physiques ouvrent. « Et puis il y a eu George en 2006 ! Si notre relation est de si longue durée, c’est parce que les valeurs de George correspondent vraiment à la marque. »

En 2013 est créé le Nespresso Sustainability Advisory Board dont « il est membre très actif ». Oliver Perquy raconte comment l’activisme de George Clooney lors de la guerre civile au Soudan a amené Nespresso à s’investir dans ce pays. « C’est un peu le fief du café, il y a très longtemps. On y a reconstruit une région entièrement composée d’accès à l’eau et de routes pour pouvoir y cultiver le café. On a reconstruit une industrie complètement dévastée par la guerre. » Et cela a induit d’autres exemples de ce type dans le monde entier. La griffe George Clooney.

Climat : attention, danger !

Oliver Perquy met par ailleurs en garde contre le danger que fait peser le réchauffement climatique sur le café. « C’est une menace pour la planète, pour les générations futures, mais c’est effectivement une menace imminente pour le café ! »

Imminente ? « Beaucoup d’études démontrent que si on ne change pas nos comportements et nos façons de travailler, on risque dès 2050 de ne plus avoir que la moitié des terroirs pour cultiver le café. 60% des espèces de café sont en danger et risquent de ne plus exister. »

Ce signal d’alarme, mais aussi les réponses possibles, sont à découvrir dans notre Trends Talk. Une façon de découvrir que le café raconte bien des choses sur notre monde.