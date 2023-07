Les exemptions fiscales des voyages aériens ont coûté 34,2 milliards d’euros aux états

L’absence de TVA et de taxe sur le kérosène encourage les voyages en avion, estime l’ONG Transport&Environement, alors qu’ils sont « l’un des transports les plus intensifs en carbone ».

C’est un fait, les compagnies aériennes bénéficient d’une exemption fiscale sur les tickets qui ne sont pas soumis à la TVA, et sur le carburant non soumis aux accises. L’ONG Transport&Environement (T&E) vient de publier une étude, « Aviation Tax Gap », qui calcule qu’en Europe ces exemptions ont coûté en 2022, 34,2 milliards d’euros, de quoi « payer une ligne ferroviaire à grande vitesse de 1400 km de long, l’équivalent de la distance de Hambourg à Rome » indique l’étude.

Air France et Lufthansa, les grands gagnants

Les compagnies Air France et Lufthansa sont, selon l’étude, les plus grands bénéficiaires de cette situation fiscale favorable, avec une perte fiscale virtuelle respective de 2,4 et 2,3 milliards d’euros.

« Comment justifier auprès des citoyens que les conducteurs (de voitures) paient plus de taxes qu’Air France ou Lufthansa pour leur carburant » demande Jo Dardenne, director aviation à T&E. Pour lui, cette situation freine, voir bloque, la décarbonation du secteur aérien.

« Taxer l’aviation profitera à long terme aux citoyens et au secteur, car les gouvernements interviennent pour financer la transition vers une énergie propre, y compris pour l’aviation » continue Jo Dardenne. « Il est temps de mettre fin à l’ère des vols bon marché et de la croissance des émissions. »

Certaines taxes sont imposées au niveau national, y compris en Belgique. Elles restent limitées. En Belgique, elle ne dépasse pas 10 euros, même sur un ticket de 1000 euros.

51 à 259 euros de taxes par ticket

T&E propose d’établir une TVA à 20% et une taxe kérosène, et durant une période transitoire, d’établir une taxe nationale allant de 51 euros pour un vol intra européen à 259 euros pour un vol extra européen. Il faut également s’assurer que l’argent collecté soit fléché vers des technologies propres, la production d’e-fuel ou vers des transports alternatifs.