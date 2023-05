Les émissions de gaz à effet de serre de l’UE en recul fin 2022 malgré la croissance

Les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne ont atteint 938 millions de tonnes de CO2 équivalent au quatrième trimestre 2022, ce qui représente une diminution de 4% par rapport au quatrième trimestre 2021, annonce lundi Eurostat.

Cette baisse est intervenue malgré une croissance d’1,5% sur base annuelle du produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne au quatrième trimestre 2022.

« Il est également positif que, comparé avec le quatrième trimestre 2019 pré-pandémie, les émissions de gaz à effet de serre de l’UE ont diminué de 6%« , souligne l’office européen de statistiques.

Au quatrième trimestre 2022, les secteurs économiques les plus émetteurs de gaz à effet de serre étaient l’industrie manufacturière (21%), les ménages (21%), la fourniture d’électricité et de gaz (20%), l’agriculture (13%) et le transport et le stockage (11%).

En baisse dans toute l’Europe

Les émissions ont baissé dans presque tous les pays de l’UE, à l’exception de l’Irlande (+12,3%)n de la Lettonie (+6,8%), de Malte (+6,4%) et du Danemark (+1,9%). Les plus fortes baisses sont obtenues par la Slovénie (-15,9%), les Pays-Bas (-9,9%) et la Slovaquie (-6,9%).

En Belgique, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 3,3% au quatrième trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021.