Le renouvelable représente plus de la moitié de la consommation électrique allemande

Les énergies renouvelables ont couvert plus de la moitié de la consommation électrique de l’Allemagne au cours des trois premiers trimestres de l’année, selon le centre de recherche ZSW et l’association allemande de l’industrie BDEW.

D’après les calculs préliminaires du BDEW et du ZSW, la proportion d’électricité consommée en Allemagne et provenant de sources d’énergies renouvelables s’élevait à environ 52%, soit une augmentation de quelque cinq points de pourcentage par rapport à la même période l’année dernière.

Le développement des énergies renouvelables joue un rôle central dans les efforts du gouvernement allemand pour atteindre les objectifs climatiques et devenir moins dépendant des combustibles fossiles. Les systèmes photovoltaïques en particulier contribuent de plus en plus à l’approvisionnement en électricité, indique Kerstin Andreae, directrice générale du BDEW.

La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables fluctue toutefois en fonction de l’ensoleillement et du vent. « Il est donc important d’encourager la construction de centrales électriques aussi flexibles et de garantir la sécurité des investissements », ajoute-t-elle.