Le Belge consomme 96 litres d’eau par jour, mais son empreinte hydrique s’élève à 7.400 litres quotidiens

Chaque Belge consommerait quotidiennement 50 litres d’eau de plus que la quantité d’eau préconisée par l’Organisation mondiale de la Santé.

Selon le site français du Centre d’information sur l’eau (CIEAU), l’eau recouvre 72% des 509 millions de km² de la surface du globe terrestre. On estime son volume à environ 1.400 millions de km³. Ce volume d’eau reste stable à travers les âges. Pas moins de 97,2% de l’eau présente sur terre est salée, l’eau douce ne représente que 2,8% de l’eau totale du globe. Et dans ce faible pourcentage, les glaces polaires représentent 2,1% et l’eau douce disponible.

Pour sensibiliser le consommateur à la préciosité de l’eau, la société Finish et l’ONG Join For Water, lanceront début juillet la campagne « Water Challenge ». Concrètement, cette campagne prodiguera des conseils faciles à mettre en œuvre afin que chacun puisse réduire sa consommation d’eau quotidienne et son empreinte hydrique.

Quelle est votre empreinte hydrique ?

L’empreinte hydrique d’une personne peut se résumer par la quantité d’eau utilisée par une personne en dehors de sa consommation d’eau potable quotidienne. En effet, même si nous n’en sommes pas toujours conscients, la production d’aliments, de vêtements et d’autres biens et services nécessite également de l’eau. Cette quantité d’eau vient s’ajouter à notre consommation courante. Les aliments que nous consommons couvrent 86% de notre empreinte hydrique. Mais derrière les objets que nous utilisons au quotidien, se cache souvent une consommation d’eau que nous n’imaginions même pas… Il faut 8.000 litres d’eau pour produire une paire de chaussures en cuir, 12.760 litres pour un smartphone ou 8.000 à 10.000 litres pour fabriquer un jeans en coton.

L’ONG Join For Water a développé un outil pour mesurer cette empreinte hydrique. Selon elle, l’empreinte hydrique moyenne de la population mondiale s’élève à 3.800 litres par jour… celle des Belges à 7.400 litres par jour.

La consommation d’eau en baisse

Même si son empreinte hydrique est plus élevée que la moyenne de la population mondiale, le Belge n’est pourtant pas un mauvais élève en matière de consommation d’eau. La preuve : sa consommation moyenne est, aujourd’hui, de 96 litres par jour, alors qu’en 1990, celle-ci s’élevait à 121 litres d’eau potable par personne. En Belgique, c’est en Flandre que l’onconsomme le plus d’eau (99 litres/jour/personne), suivis de près par Bruxelles (96 litres/jour/personne), tandis que la Wallonie consomme 93 litres par jour par personne.

Ces 96 litres quotidiens, Belgaqua, association professionnelle des opérateurs belges les répartit de la manière suivante: 36 % pour le bain ou la douche, 31 % pour les toilettes, 12 % pour la lessive, 9 % pour le nettoyage, 7 % pour la vaisselle et 5 % pour la cuisine. Or selon l’Organisation mondiale de la Santé, 50 litres par jour suffisent pour vivre confortablement… Des efforts peuvent donc encore être faits !

10 conseils pour réduire votre consommation d’eau Que cela soit à la maison ou sur votre lieu de travail, il vous sera facile, grâce à quelques gestes simples, de réduire cette consommation quotidienne que nous avons de l’eau. 1. Ne laissez pas couler l’eau inutilement : en refermant le robinet pendant que vous vous savonnez les mains, vous brossez les dents ou encore vous rasez, vous pourrez économiser facilement 5 à 8 litres d’eau. 2. Ne rincez pas les assiettes sales inutilement avant de les mettre dans le lave-vaisselle car ce « prélavage » gaspille 60 litres d’eau par lave-vaisselle rempli. Si tous les Belges sautaient cette étape, l’économie au niveau national serait de quelque 16,5 milliards de litres d’eau par an. 3. Vérifiez les fuites d’eau : surveillez votre consommation et n’attendez pas le relevé d’index annuel. Pour détecter la présence de fuites éventuelles, pensez à relever de temps en temps votre compteur d’eau le soir avant d’aller vous coucher (lorsqu’aucun appareil électroménager consommant de l’eau ne fonctionne) et répétez la manœuvre en vous levant. Si vous n’obtenez pas deux fois le même chiffre, vous saurez alors que quelque chose ne va pas. 4. Récupérez l’eau de pluie dans un tonneau : cette eau vous permettra de laver votre voiture, nettoyer une cour ou encore arroser votre jardin, sans avoir recours à l’eau de ville. 5. Réutilisez l’eau à la maison : vous venez de laver des légumes dans un récipient afin de ne pas gaspiller de l’eau ? C’est parfait. Maintenant, plutôt que de jeter cette eau, utilisez l’eau pour arroser vos plantes. 6. Préférez la douche au bain : mais pour cela limitez cette douche à moins de 10 minutes, sinon votre consommation atteindra rapidement les 150 litres d’eau, soit l’équivalent d’une baignoire. 7. Utilisez du papier 100% recyclé et limitez les impressions : la production de papier nécessite beaucoup d’eau, surtout pour le blanchiment. En remplaçant le papier blanchi par du papier recyclé non blanchi, vous économiserez environ 90% d’eau et 50% d’énergie ! 8. Ne tirez pas la chasse d’eau inutilement : une chasse d’eau consomme entre 7 et 12 litres d’eau. Si vous avez une chasse à double commande, utilisez de préférence celle avec le plus faible débit d’eau. En cas de simple chasse, vous pouvez dans ce cas réduire le volume du réservoir en y plaçant une bouteille d’eau remplie. Vous économiserez facilement 1,5 litre d’eau à chaque utilisation. 9. Utilisez un seau et une éponge plutôt qu’un nettoyeur à haute pression lorsque l’envie vous prend de nettoyer votre mobilier extérieur ou votre terrasse. Vous utiliserez environ 10 litres d’eau, contre une moyenne de 200 litres. 10. Emportez une bouteille réutilisable au travail au lieu d’acheter des bouteilles jetables et économisez facilement de l’argent ainsi que 156 bouteilles en plastique par an. La production d’une bouteille d’eau d’un litre en plastique nécessite 3 à 6 litres d’eau. (source : Finish – Join For Water)