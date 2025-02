Seuls quelques pays ont finalisé leurs programmes pour lutter contre le changement climatique au cours des dix prochaines années. Les grands pollueurs comme l’Union européenne et l’Inde sont en retard.

Dans le cadre de l’accord de Paris, près de 200 pays doivent soumettre de nouveaux plans climatiques aux Nations unies d’ici le début de la semaine prochaine. Ces programmes doivent inclure des objectifs spécifiques pour chaque pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035.

De nombreux pays sont encore loin des objectifs qu’ils s’étaient fixés pour 2030. Les émissions continuent d’augmenter, malgré l’avertissement des scientifiques selon lequel les émissions devraient avoir diminué de près de moitié d’ici la fin de cette décennie par rapport à 2019, pour limiter le réchauffement de la planète. On s’attend à ce que beaucoup des plus grandes économies mondiales ne respectent pas la date limite.

Trump sape les plans climatiques

L’ordre donné par le président américain Donald Trump de retirer son pays de l’accord de Paris a sapé l’action climatique. Nick Mabey de l’institut de réflexion sur le climat E3G a déclaré s’attendre à ce que seulement un quart à un tiers des économies du G20 soumettent leurs objectifs à temps. « En raison du choc de la présidence américaine et de toutes les autres questions, les dirigeants ne se sont pas beaucoup concentrés sur ce sujet », a-t-il dit. Bien qu’il n’y ait pas de sanctions pour ne pas respecter la date limite du 10 février, cela augmentera les préoccupations concernant le retrait des mesures climatiques à l’échelle mondiale.

« Nous sommes conscients de la pression à laquelle sont soumises plusieurs gouvernements » Simon Stiell chef du changement climatique à l’ONU

Les responsables de l’Union européenne affirment que l’UE sera en retard en raison des inquiétudes concernant l’impact de son ambitieux agenda écologique sur l’économie. Les tensions politiques croissantes sur les règles européennes de durabilité ont également conduit à des retards pour fixer un objectif intermédiaire de réduction des émissions pour 2040.

Le Mexique, où un nouveau gouvernement dirigé par la scientifique climatique Claudia Sheinbaum est arrivé au pouvoir l’année dernière, devrait soumettre son objectif au milieu de cette année. L’Afrique du Sud vise à soumettre un nouveau plan climatique autour de septembre.

L’Inde ne respecterait pas la date limite, tandis que la Chine évalue toujours les développements géopolitiques après l’élection de Trump. Le ministre indonésien de l’Énergie a mis en doute l’utilité de l’accord de Paris après le retrait des États-Unis. L’Argentine envisage également de quitter l’accord de Paris.

Des programmes plus solides

Nick Mabey affirme que « ce ne serait pas vraiment un problème » si les pays soumettent leurs stratégies avec un retard de trois à six mois, car le report pourrait permettre de développer des programmes plus solides. Simon Stiell, le chef du changement climatique des Nations unies, décrit les plans climatiques comme les documents politiques les plus importants de ce siècle. Il estime que la qualité des plans climatiques devrait être la principale considération et que les pays devraient prendre le temps nécessaire pour élaborer les meilleurs plans possibles, soutenant ainsi un essor des énergies propres, dont la valeur a atteint 2 milliards de dollars l’année dernière. « Nous sommes également conscients de la pression à laquelle sont soumises plusieurs gouvernements, en particulier les pays à faibles revenus confrontés à des contraintes de capacité, des crises de la dette et des coûts du capital élevés. »

Financial Times