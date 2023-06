La transition climatique, source d’emplois pour la Belgique

La Belgique est le pays européen qui a le potentiel de création nette d’emploi le plus élevé grâce à la transition écologique, ressort-il d’un rapport publié lundi par le SPF Santé publique et Environnement. Le secteur belge de la construction sera l’un des plus impactés par la transition vers une société à zéro émission de carbone à l’horizon 2050, objectif européen dans lequel s’inscrit la Belgique.

Pour parvenir à garantir « une politique de transition juste », le rapport, intitulé « Impact de la transition climatique sur l’emploi, les compétences et la formation en Belgique », insiste sur l’importance de la formation des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. De nouvelles compétences seront en effet nécessaires dans tous les secteurs et « tous les niveaux de formation peuvent bénéficier d’une amélioration des compétences », selon les auteurs du document.

Ils préconisent, notamment, d’augmenter le rythme des formations tout au long de la carrière des travailleurs mais aussi de se tourner vers l’immigration pour lutter contre une pénurie d’emploi qualifiés. La Belgique est en effet le pays européen présentant le plus gros décalage entre le besoin de compétences et l’offre disponible.

D’autres défis en matière de formation se posent, comme le vieillissement global de la population mais aussi le manque de main-d’œuvre, de formation et de formateurs disponibles pour améliorer les compétences des travailleurs en matière de transition écologique.

Une hausse d’environ 1,7%

Le rapport préconise en outre de garantir des conditions de travail décentes et d’éviter toute dégradation de celles-ci, grâce à des politiques spécifiques.

La question de l’attrait pour ces formations est également un enjeu majeur abordé par le rapport. Il préconise, entre autres, la mise en place d’incitants fiscaux et d’une plateforme centralisant les formations disponibles en lien avec la transition écologique.

La transition écologique pourrait entraîner une hausse de 1 à 1,7% du taux d’emploi belge à l’horizon 2030, selon des chiffres d’Eurofound et Climact. Une autre étude (de VITO) estime que la transition vers 100% d’énergie renouvelable d’ici 2050 pourrait créer de 20.000 à 60.000 nouveaux jobs en Belgique.