La Loterie Nationale investit 5 millions d’euros dans la microfinance

La Loterie Nationale investit 5 millions d’euros dans le fonds de dettes non-coté ImpaktUE, annonce-t-elle mercredi. Ce fonds, lancé par Funds for good il y a près de deux ans, est dédié au soutien de la microfinance et de l’entrepreneuriat social. Doté d’une capitalisation de 24 millions d’euros, ImpaktUE se concentre particulièrement sur les initiatives belges.

“En investissant dans ImpaktEU, la Loterie Nationale réaffirme son modèle d’entreprise publique engagée, qui cherche non seulement à divertir, mais aussi à impacter positivement la société belge. À travers ce fonds, nous avons la possibilité de participer activement à la création d’une économie plus inclusive, durable et solidaire. Cet investissement est une opportunité de prolonger notre mission de manière concrète et responsable”, se félicite le CEO Jannie Haek.

ImpaktUE se concentre sur cinq thématiques prioritaires: l’insertion sociale et professionnelle, l’alimentation durable, l’immobilier solidaire, les circuits courts et la relocalisation, mais aussi la mobilité durable. Ses investissements soutiennent majoritairement des institutions de microfinance, des banques éthiques et coopératives ainsi que des entreprises ayant un impact social fort. Depuis début 2023, le fonds a investi 9 millions d’euros dans 15 projets, dont quatre en Belgique.