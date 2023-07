Farm for Good: quand fermiers et industriels relocalisent ensemble des filières

Dandoy, Bister, les Tartes Françoise et Copains pactisent avec une coopérative agricole, afin de relancer ensemble des filières de cultures biologiques.

Farm for Good est un réseau d’agriculteurs wallons qui se sont réunis afin d’aider leurs confrères à réussir leur transition vers des cultures bio-régénératives. Ce réseau rassemble actuellement 35 fermes et a décidé de passer à la vitesse supérieure en s’associant avec des acteurs de l’industrie alimentaire, en vue de relocaliser des filières en Belgique.

“C’est la seule manière d’y arriver, explique Donatienne van Houtryve, chargée du développement commercial de Farm for Good. Les industriels doivent comprendre la réalité du terrain. L’objectif est de soutenir cette transition qui a un certain coût, surtout dans les premières années.”

Pour ce faire, ils ont créé une coopérative qui agira comme bras commercial de Farm for Good. Cette coopérative a levé 1,8 million d’euros auprès d’investisseurs publics (Noshaq, Namur Invest) et surtout d’investisseurs familiaux belges. Quatre entreprises ont d’emblée rejoint ce projet: la moutarderie Bister, la boulangerie Copains, le biscuitier Dandoy et les Tartes de Françoise. Elles s’engagent alors à acheter certaines quantités auprès des fermes du réseau.

Ces volumes garantis – à ce stade: 400 tonnes de farine et 100 tonnes de graines de moutarde – permettront de garder les prix sous contrôle. Les fonds propres de la coopérative permettront en outre de payer en partie les agriculteurs dès la récolte, leur assurant ainsi de la trésorerie.

Projets pilotes

La coopérative financera aussi des projets pilotes afin d’évaluer quelles cultures pourraient être relocalisées dans une optique d’agriculture biologique et de conservation. “Il y a une vraie volonté de la part des industriels de tester avec nous ce qui pousse bien en Belgique, se réjouit Donatienne van Houtryve. On commence alors tout petit et, si ça fonctionne, on augmente progressivement les volumes et on relocalise toute la chaîne.” Farm for Good mène actuellement des projets pilotes autour du tournesol, du sarrasin, de l’épeautre et de l’avoine.

Farm for Good ambitionne d’attirer, d’ici 2030, jusqu’à 300 fermes pour une production de l’ordre de 40.000 tonnes. Depuis l’annonce du lancement de la coopérative début juillet, elle a déjà reçu plusieurs marques d’intérêt de la part d’acteurs belges de l’agroalimentaire.