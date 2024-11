Cent entreprises certifiées B Corp pour leur durabilité et d’engagement sociétal 

Le nombre d’entreprises belge qui ont obtenu la certification de durabilité et d’engagement sociétal B Corp a doublé en un an. Elles sont désormais une centaine à être labellisées.

En 2012, l’entreprise gantoise Revive a été la première entreprise belge à être certifiée B Corp, label, né aux États-Unis en 2006. Dix ans plus tard, elles étaient une cinquantaine, et elles seront plus d’une centaine fin 2024 – au moins 103, selon des chiffres arrêtés en novembre, rapport mardi L’Echo.

“Nous sommes à un tournant pour la communauté belge des B Corp. Au cours de l’année écoulée, la communauté a enregistré une croissance impressionnante de 60%”, commente B Lab Benelux, la structure qui coordonne la certification au niveau régional.

Il y a bien quelques entreprises belges à la fois cotées en bourse et certifiées B Corp (IBA, Spadel, ou encore Inclusio), mais elles sont désormais plus de 80% à compter moins de 50 employés. Tous les secteurs d’activité sont représentés au sein des entreprises certifiées, mais une majorité des entreprises concernées sont actives dans ce que l’on peut qualifier de «services à faible impact environnemental» – conseil en management ou en environnement, communication, etc.

Les services à forte empreinte environnementale comme l’immobilier, la construction et la restauration sont sous-représentés. Bruxelles reste la région belge qui concentre le plus d’entreprises B Corp (50%), contre 30% en Flandre et 20% en Wallonie.