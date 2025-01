Des filières agricoles durables en Wallonie

Lancé la semaine dernière, le projet ABC to Food (ABC pour Agriculture de Bio-Conservation) a pour mission de relocaliser des filières alimentaires durables en Wallonie en associant agriculteurs, industriels et centres de recherche. Le principe est d’assurer, via des filières locales bio- génératives, un revenu équitable aux agriculteurs et une stabilité d’approvisionnement aux entreprises. Le projet, qui a nécessité 18 mois de gestation et est labellisé par Walagrim, le pôle de compétitivité wallon, regroupe huit acteurs : la coopérative Farm for Good (107 exploitations agricoles pour 8.000 hectares), quatre industriels (Bister, Puratos, Meurens Natural et Copains.Group) et trois centres de recherche (Institut Meurice, la plateforme Ferme de l’UCLouvain et le centre de recherche agronomique wallon). Fort d’un budget de 5 millions d’euros sur quatre ans, le projet vise, au terme de la période, à commercialiser une dizaine de produits durables en agissant sur huit cultures (avoine, millet, moutarde, tournesol, etc.) avec des assolements longs.