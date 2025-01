Déjeuner-conférence avec Alain Minc : décoder les enjeux du pouvoir et de la géopolitique

Le 10 février, le Cercle de Wallonie-Bruxelles et Trends Tendances ont l’honneur d’accueillir Alain Minc, économiste, essayiste et conseiller des plus grands décideurs.

Rejoignez-nous le 10 février pour un événement exceptionnel organisé par le Cercle de Wallonie-Bruxelles en collaboration avec Trends Tendances.

Invité d’honneur : Alain Minc, économiste de renom, essayiste, et conseiller des plus grands décideurs mondiaux. Proche de figures emblématiques comme Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Vincent Bolloré ou encore Xavier Niel, il partagera son analyse unique sur :

Le retour de Donald Trump : quelles conséquences pour l’Europe et l’économie mondiale ?

: quelles conséquences pour l’Europe et l’économie mondiale ? La Chine : entre fragilités internes et ambitions internationales.

: entre fragilités internes et ambitions internationales. L’Europe face aux crises : comment maintenir sa compétitivité économique ?

: comment maintenir sa compétitivité économique ? Les visionnaires économiques : Musk, Arnault, Bezos… Qui façonne vraiment l’avenir ?

Un moment clé pour comprendre les forces qui redéfinissent le monde d’aujourd’hui et de demain.

🔸 Introduction par Philippe Lallemand (CEO d’Ethias)

🔸 Présence de Philippe Close (bourgmestre de Bruxelles)

📅 Date : 10 février 2025

🕛 Heure : 12h30

📍 Lieu : Hotel Cardo

