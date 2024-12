Sous pression du FMI, le Salvador sort un pied du Bitcoin

Le Salvador envisage de privatiser ou de fermer le portefeuille numérique “Chivo”, créé par le président Nayib Bukele pour rendre le bitcoin légal en 2021, après avoir conclu un accord avec le FMI pour un prêt, a déclaré jeudi la responsable du programme.

La directrice du Bureau national du bitcoin, Stacy Herbert, a toutefois ajouté sur X que le pays “continuerait à acheter des bitcoins”, que la crypto-monnaie aurait toujours “cours légal” et qu’un plan d’enseignement du bitcoin serait maintenu dans les écoles publiques.

“Le portefeuille Chivo sera vendu ou abandonné”, a-t-elle expliqué.

Mme Herbert n’a pas précisé le nombre d’utilisateurs de ce portefeuille, une plateforme en ligne créée par le gouvernement en septembre 2021 pour permettre aux Salvadoriens d’effectuer des paiements en bitcoins.

Un prêt de 1,4 milliard du FMI

Depuis, peu l’ont utilisé, selon une étude universitaire. Mercredi, le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé avoir conclu un accord avec le Salvador pour un crédit de 1,4 milliard de dollars afin de “renforcer la viabilité budgétaire” du pays et d’atténuer les “risques liés au bitcoin”.

Le programme de 40 mois est soumis à l’approbation du Conseil d’administration du Fonds, qui devrait l’examiner en février, selon un communiqué.

Selon l’accord conclu avec le FMI, l’utilisation de la crypto-monnaie dans le pays sera volontaire pour le secteur privé et non obligatoire comme c’est le cas actuellement, et la participation du gouvernement au portefeuille de crypto-monnaies Chivo “sera progressivement réduite”.

Un Bitcoin peu utilisé

Selon une enquête de l’Université jésuite d’Amérique centrale, 88 % des Salvadoriens n’utilisaient pas le bitcoin en 2023.

Selon le Bureau national du bitcoin, le Salvador possède 5.969 bitcoins d’une valeur de 582 millions de dollars. Il y a quinze jours, ils valaient 605,8 millions de dollars.