Seulement 6 milliardaires en bitcoin

Il y a 425 millions de détenteurs de cryptomonnaies dans le monde. Mais 0,02% d’entre eux sont millionnaires et seulement 0,0000052% milliardaires.

“Crypto Wealth Report”, un rapport récent de la société de consultance Henley & Partners, se penche sur la répartition dans le monde de la richesse en cryptomonnaies. On dénombre ainsi 88.200 millionnaires en cryptos dans le monde, c’est-à-dire des investisseurs dont les avoirs en cryptos dépassent le million de dollars (dont 40.500, donc près de la moitié, le sont en bitcoin), 182 personnes dépassant les 100 millions (dont 78 en bitcoin). Les milliardaires sont bien plus rares: il n’y en aurait que six en bitcoin, et 22 pour les cryptos en général.

Voilà qui montre que les richesses sont inégalement réparties dans le milieu des monnaies décentralisées. Il y a, en tout, 425 millions de détenteurs de cryptomonnaies: 0,02% d’entre eux sont millionnaires, 0,0000052% milliardaires. Henley & Partners s’est basée sur une capture d’écran du 30 juin. La capitalisation du marché des cryptomonnaies était alors de 1.180 milliards de dollars, contre 1.050 à l’heure d’écrire ces lignes.

Le rapport souligne également que Singapour est l’Etat le plus crypto-friendly. Il se base sur des critères comme la taxation, la réglementation et la présence d’infrastructure et d’acteurs innovants. Suivent la Suisse et les Emirats arabes unis.