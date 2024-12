Réductions de peines pour les cadres de FTX

Les peines de prison de deux personnes condamnées dans le dossier FTX, une des plus grandes fraudes financières de l’histoire de l’humanité, ont été réduites, de respectivement un an et trois mois.

Deux cadres de FTX, la plateforme de cryptomonnaies qui a implosé en novembre 2022 sur suspicions de fraudes, qui se sont avérées par la suite, ont vu leurs peines de prison être réduites.

Ryan Salame avait plaidé coupable lors du procès. En mai 2024, il a été condamné à une peine de prison de sept ans et demi. Emprisonné en octobre, il devrait rester derrière les barreaux jusqu’en avril 2032. Mais sur les listes du Bureau fédéral des prisons, une nouvelle date est apparue : le premier mars 2031, a pu constater Insider.

Pareil pour Caroline Ellison, ancienne CEO d’Alameda Research, le fonds lié à FTX. Ayant été un des principaux témoins dans l’affaire, elle a été condamnée à deux ans d’emprisonnement. Mais sa sortie est désormais prévue le 20 juillet 2026 – trois mois avant la date initiale.

Pour Sam Bankman-Fried, ou SBF, le patron de FTX, il n’y a pas de date de sortie notée. Il a écopé d’une peine de 25 ans de prison.

Réductions de peines

Pourquoi ces peines ont été réduites ? Cela n’est pas certain. Les avocats n’ont pas répondu aux demandes d’interview des médias, et l’autorité carcérale indique ne pas faire de commentaires sur des cas précis.

Mais elle explique le fonctionnement de ces réductions de peines : “Chaque personne incarcérée gagne du temps de bonne conduite (GCT), qui est projeté à la date de sa libération. Les personnes qualifiées pourront gagner jusqu’à 54 jours de GCT pour chaque année de la peine imposée par le tribunal.” Il y a également différents programmes qui permettent d’obtenir des crédits pour d’autres réductions de peines.