Quels sont les enseignements du procès de SBF après une semaine ?

Le procès le plus attendu dans le monde de la crypto a commencé la semaine dernière. Le PDG, Sam Bankman-Fried, est accusé d’avoir détourné des milliards de dollars déposés par les clients de la société FTX. Le témoignage d’un acteur clé charge déjà l’ancien milliardaire.

La star de la crypto qui risque de passer sa vie derrière les barreaux. En novembre de l’année dernière, la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX s’est écroulée. Son directeur, Sam Bankman-Fried, ou « SBF » est tombé en disgrâce, sur fond d’accusations de fraude et de détournement de fonds pour s’enrichir à titre personnel.

La semaine dernière, le procès a débuté à la cour fédérale à New York. Il devrait durer six semaines. En guise d’ouverture, la défense de SBF a répété la même chose que ce que l’ex-milliardaire prétend depuis son arrestation : il aurait perdu le contrôle, « ils ont construit l’avion pendant qu’ils étaient en train de voler » et qu’il n’y aurait ainsi pas eu de volonté de frauder, rapporte CNN. Il n’a d’ailleurs pas plaidé coupable, contrairement à ses associés.

Premier témoin clé

Le cofondateur de FTX, Gary Wang, ne voit cependant pas les choses de la même manière. Dans un témoignage qui a duré six heures, il a souligné que c’était Bankman-Fried qui donnait les ordres pour les actes illégaux. Il indique notamment qu’il a écrit une partie du code de la « porte cachère » qui permettait à la société de trading Alameda Research, soeur de FTX, de prendre de l’argent des dépôts des clients de FTX. Alors qu’il s’agissait de deux sociétés séparées, et que les clients n’étaient pas au courant, en résumé. D’autres témoins ont également confirmé ces liens financiers entre les deux boîtes.

Alameda utilisait cet argent pour ses opérations de Trading, rembourser ses dettes ou pour couvrir ses marges déficitaires. Dans une réunion ayant eu lieu en juin 2022, SBF aurait ainsi dit aux responsables d’Alameda de se servir dans les dépôts des clients pour boucher un trou de huit milliards de dollars, se rappelle Wang, cité par Yahoo Finance.

Il ajoute que SBF a menti aux clients. En novembre, lorsque FTX était dans la tourmente et que le scandale commençait à éclater au grand jour, les clients ont commencé à retirer leurs billes. Le jeune milliardaire a alors indiqué sur X que les actifs de la société étaient « en sécurité », pour calmer les choses. Mais pour Wang, ces actifs n’étaient pas du tout en sécurité, Alameda ayant déjà tout dilapidé dans des paris risqués, entre autres.

Ce que le procès essaie donc de déterminer, et ce qui est bel et bien le cas selon les procureurs, c’est si SBF et les responsables d’Alameda étaient au courant que cet accès aux fonds des clients de FTX était interdit. Ce côté secret que Wang décrit ne donne en tout cas d’avantage à la défense.

Deuxième intervenante cruciale

La PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, qui fut un temps en relation amoureuse avec SBF, comparaît devant la barre ce mardi. Elle aussi a plaidé coupable. Son témoignage sera important pour comprendre ce que SBF savait.

Il n’est pas encore sûr quand, voire si, Bankman-Fried témoignera lors du procès.