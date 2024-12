Le bitcoin n’est pas un investissement, mais la blockchain est là pour rester

L’engouement pour le bitcoin prend de l’ampleur à l’heure où Donald Trump tend la main au secteur des cryptomonnaies. C’est une bonne chose pour tous les spéculateurs, mais cela n’a rien à voir avec l’investissement.

La semaine dernière, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, le bitcoin, a franchi la barre symbolique des 100.000 dollars. Les personnes qui ont acheté des bitcoins il y a cinq ans bénéficient aujourd’hui d’un rendement de plus de 1.200%. Toutes les autres classes d’actifs sont éclipsées par ce chiffre.

Le cours du bitcoin comparé à différents indices boursiers et à l’or.

Investissement ?

Avec cette différence importante que le bitcoin n’est pas un investissement ou un placement, quoi qu’en disent les adeptes convaincus des cryptomonnaies. Un élément essentiel d’un investissement est qu’il génère des flux de trésorerie, de préférence aujourd’hui mais certainement dans le futur, que l’on ramène ensuite à aujourd’hui pour lui donner une valeur approximative. La valeur d’un bien immobilier réside dans le revenu locatif (potentiel), la valeur d’une obligation dans le coupon et la valeur d’une action dans la distribution des bénéfices et les flux de trésorerie disponibles actuels ou futurs.

Il n’y a rien de tout cela chez les cryptomonnaies. Le prix du bitcoin, et non sa valeur, est déterminé par des millions de personnes en quête de fortune qui spéculent sur lui. À cet égard, les marchés des cryptomonnaies ressemblent beaucoup aux marchés des matières premières et des métaux précieux. Ceux-ci sont également gérés par des spéculateurs et sont beaucoup plus volatils que les marchés obligataires ou boursiers, sauf que les matières premières et les métaux précieux sont échangés depuis des siècles.

En parlant de marchés, la valeur marchande totale du bitcoin et des autres cryptomonnaies dans le monde est pratiquement négligeable par rapport à la valeur des autres marchés financiers. Cela explique immédiatement l’extrême volatilité du marché des cryptomonnaies. Il s’agit d’un nombre très important de personnes sur un marché très restreint. Alors que les échanges de matières premières se font dans un groupe restreint d’experts et de négociants expérimentés, les échanges de cryptomonnaies sont le terrain de jeu du premier aventurier venu équipé d’un smartphone, de mon coiffeur à mon voisin adolescent.

Et que le bitcoin puisse être la base du système monétaire mondial, un rêve propagé par des adeptes enragés de la crypto, je ne le comprends pas du tout. Il s'agit en fin de compte d'une monnaie numérique dont il n'existera que 21 millions d'exemplaires au maximum. Comment cela peut-il constituer l'épine dorsale d'un système monétaire ? Comment les gens pourront-ils avoir envie de dépenser leurs bitcoins s'ils savent que leur quantité restera limitée et qu'en raison de cette offre limitée, les bitcoins qu'ils possèdent aujourd'hui vaudront probablement plus cher demain ? Ce n'est pas pour rien que l'ancien président des États-Unis, Richard Nixon, a retiré le système monétaire américain et, dans son sillage, celui du reste du monde, de l'étalon-or. Une économie fondée sur le bitcoin est une économie condamnée à s'arrêter complètement.

Activités illégales

Voilà pour le bashing de la crypto. Au-delà, ce secteur est parfois injustement accusé de péchés qu'il ne commet pas. Comme l'erreur absolue des sceptiques qui prétendent que seuls les criminels profitent des cryptomonnaies. Ce faisant, ils ne font que montrer qu'ils n'y comprennent rien. En effet, la technologie blockchain qui sous-tend les cryptomonnaies permet de suivre tous les flux de cryptomonnaies et de repérer ceux qui peuvent être liés à des activités illégales.

Sur le volume total des transactions en cryptomonnaies en 2023, 0,34% peut être lié à des activités criminelles. Dans le système financier classique, on estime que 5 à 15% de l'ensemble des transactions financières peuvent être liées à des affaires louches.

Par conséquent, l'essentiel de la valeur de l'histoire des cryptomonnaies réside dans la technologie blockchain sous-jacente. Dans certains secteurs et contextes, tels que la logistique, la gestion des données et les transactions financières, elle offre une alternative attrayante à la manière dont ces choses sont faites aujourd'hui. La valeur des cryptomonnaies dépendra donc davantage du type de blockchain qui sera le plus utilisé dans toutes ces situations et de l'ampleur de l'effet de réseau qui l'entourera.