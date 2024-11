Signe que la course à la taille bat son plein dans le secteur, la plateforme d’échange de cryptomonnaies néerlandaise Finst rachète les actifs de son homologue Anycoin Direct. But de l’opération : générer du volume alors que la nouvelle réglementation MiCA approche à grands pas.

Le secteur de la crypto a le vent en poupe depuis quelques mois. Le lancement en début d’année des premiers ETF Bitcoin aux Etats-Unis s’est révélé être une réussite. Le cours du bitcoin s’approche des 100.000 dollars. Et la consolidation du secteur est en marche. La preuve avec la plateforme de crypto néerlandaise Finst qui annonce avoir bouclé un nouveau tour de financement de 70 millions d’euros et acquis les actifs stratégiques de son concurrent Anycoin Direct, active depuis 2013 et totalisant plus de 500.000 utilisateurs dans plusieurs pays en Europe dont la Belgique, en plus des Pays-Bas, de l’Allemagne et de l’Autriche.

Grandir rapidement

L’opération est révélatrice de la vague importante de rapprochements actuellement à l’œuvre dans le secteur. A titre d’exemple, le géant californien des paiements Stripe vient de racheter Bridge, spécialiste du paiement en stable coins pour plus d’un milliard de dollars. Plus près de chez nous, en France, la plateforme d’échange Paymium a mis la main sur un de ses concurrents Zebitex. Etc.

Dans ce contexte marqué par une course à la taille, l’opération va permettre à la start-up créée par des anciens du courtier en ligne Degiro et basée à Amsterdam de grandir plus rapidement. “Cette première acquisition va d’abord nous permettre d’élargir fortement notre base de clientèle, avec comme conséquence logique une augmentation du volume des transactions et des encours administrés, et ensuite de lancer nos activités dans d’autres pays européens plus tôt que prévu”, indique en ce sens Julien Vallet, CEO et co-fondateur de Finst qui précise que tous les clients néerlandais et belges d’Anycoin Direct peuvent dès à présent facilement transférer leur compte et leurs actifs vers Finst.

L’arrivée de MiCA

L’arrivée de MiCA n’est pas étrangère à l’opération et à la la vague de consolidation actuellement en cours. Publié en juin 2003, MiCA est en effet un règlement qui définit un cadre spécifique visant à réguler l’industrie des crypto actifs (protection des investisseurs, surveillance des transactions…). Une cadre qui change fortement la donne pour les acteurs de la crypto actifs en Europe.

Avec MiCA, le secteur entre en effet dans un monde nettement plus régulé. “A partir de l’année prochaine, les plateformes devront obtenir une licence et seront soumises au contrôle des régulateurs. C’est un changement drastique et surtout très rapide qui implique des coûts de fonctionnement plus élevés et donc des marges réduites, au point de pousser certains acteurs, comme Anycoin, à s’adosser à d’autres”, ajoute Julien Vallet.