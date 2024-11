Cryptomonnaies: ce que cache la nouvelle envolée du bitcoin

Avec la nomination d’un pro-bitcoin comme secrétaire d’État au Commerce, Trump continue de faire bondir la reine des cryptos qui a franchi ce jeudi les 95.000 dollars. Une première depuis sa création.

Le bitcoin poursuit sa folle course aux records. Après s’être hissé au-delà des 90.000 dollars le 13 novembre dernier, il a franchi ce jeudi le cap des 95.000 dollars, non loin de la barre symbolique des 100.000 dollars. Depuis la victoire de Donald Trump aux élections américaines le 5 novembre, la valeur du bitcoin a gagné plus de 30 %.

Figures pro-bitcoin

Après avoir déjà bénéficié en avril dernier du “halving”, qui prévoit tous les quatre ans une réduction de moitié de la production de nouveaux bitcoins, ce qui augmente techniquement sa rareté, la reine des cryptos profite en effet fortement de la réélection de Trump, les investisseurs tablant sur un cadre réglementaire qui serait plus souple sous la future administration américaine.

A ce propos, Donald Trump vient de frapper fort avec la nomination d’Howard Lutnick, patron de la banque d’affaires américaine Cantor Fitzgerald, et surtout fervent défenseur du bitcoin, au poste de secrétaire d’État au Commerce. Cette nomination d’une figure pro-bitcoin à un poste clé de l’administration américaine pourrait en effet booster l’industrie crypto, en quête de régulations adaptées et de reconnaissance officielle. Surtout si le futur remplaçant de Gary Gensler, président de la SEC (le gendarme financier américain) et farouche adversaire des crypto-actifs que Donald Trump a promis de virer, devient lui aussi pro crypto. Sans même parler d’Elon Musk, le patron de X, Tesla et SpaceX, propulsé à la tête d’un nouveau ministère de l’Efficacité gouvernementale, et lui aussi ardent défenseur des monnaies numériques.

Diversification monétaire

Si on peut voir dans ces nominations un message qui s’aligne avec les valeurs et le programme du président élu, notamment son attachement à la réduction de l’intervention gouvernementale et à la préservation des libertés économiques, il n’est toutefois pas évident de pouvoir affirmer avec certitude pourquoi Donald Trump est devenu pro-cryptomonnaies alors qu’il était littéralement contre voici trois ans. Certains analystes estiment dès lors à ce propos que les cryptomonnaies pourraient jouer un rôle de diversification monétaire, permettant de réduire la dépendance de l’économie américaine vis-à-vis du dollar, du système bancaire traditionnel et de la politique monétaire de la Fed. Voire affaiblir le billet vert pour doper les exportations de l’Oncle Sam. America first, en somme.