Bitcoin: pourquoi la reine des cryptos flambe 

Nouveau record pour la plus célèbre des cryptomonnaies qui a franchi la barre des 90.000 dollars pour la première fois de son histoire. Une folle ascension que décode pour Trends-Tendances Julien Vallet, CEO et co-fondateur de la plateforme de cryptos Finst.

Que penser du spectaculaire bond enregistré ces derniers jours par le bitcoin ?

C’était un moment très attendu et espéré par les investisseurs depuis 3 ans, après une phase de 8 mois pendant laquelle les prix étaient bloqués dans un canal horizontal. En théorie, tous les investisseurs qui n’ont pas vendu jusqu’ici réalisent désormais des profits (latents) sur leurs bitcoins et espèrent une augmentation des prix sensible à celles connues lors des précédents “bull run” en 2017 et 2021.

Pourquoi Trump est-il devenu pro-cryptomonnaies alors que par le passé il était littéralement contre ?

Il pourrait en partie s’agir d’une stratégie électorale visant à s’attirer les faveurs des millions d’américains détenteurs de crypto. Néanmoins, de nombreuses figures publiques ont eux aussi revu leur avis sur le bitcoin et la blockchain ces derniers mois, comme en témoigne la rhétorique de Larry Fink, grand patron de BlackRock, qui a drastiquement évolué depuis le lancement des ETF en début d’année. Les Etats-Unis, qui sont souvent source d’innovation, conservent toujours un retard conséquent dans leur attitude vis-à-vis des cryptos et leur cadre réglementaire, ce qui peut également être une source d’opportunités politiques.

Julien Vallet © DR

Le lancement en début d’année des premiers ETF Bitcoin aux Etats-Unis n’est donc pas totalement étranger à cette envolée historique ?

Dans une certaine mesure. Les encours des ETF sur le bitcoin ont déjà dépassé ceux des ETF sur l’or. Cela contribue évidemment au mouvement haussier, mais également à rendre le bitcoin et l’ether moins volatiles du fait d’une liquidité accrue en comparaison avec d’autres cryptos.

En quoi pourrait consister l’assouplissement réglementaire dont parle Trump ?

Cela pourrait commencer par un remaniement à la tête de la SEC (la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la Bourse américaine, ndlr). L’identité de l’éventuel(le) remplaçant(e) de Gary Gensler est particulièrement attendue par le marché car cela donnera certainement le ton de la SEC pour les années à venir vis-à-vis des cryptos. Le cas échéant, on pourrait donc s’attendre à un cadre réglementaire plus clair et moins restrictif pour les plateformes d’échange par exemple, qui pour beaucoup ont des différends juridiques avec la SEC depuis un certain temps.

Quelle est l’influence de la baisse des taux d’intérêt sur cette folle flambée ?

Elle reste modérée pour le moment, mais la diminution des taux sans risque engendre mécaniquement une rotation des capitaux vers des actifs plus risqués comme les actions et les cryptomonnaies. Une accélération de la baisse des taux directeurs pourrait continuer de soutenir la hausse des prix dans les mois à venir, à fortiori si les niveaux d’inflation restent élevés.

Cet engouement s’accompagne-t-il de l’arrivée d’une nouvelle typologie de clients ?

Les nouveaux records de prix sur le marché suscitent effectivement l’arrivée de nouveaux investisseurs qui n’avaient jamais investi en crypto auparavant. On constate également un retour significatif d’investisseurs “dormants”. Cela s’explique par le fait que de nombreux investisseurs avaient accumulé des pertes latentes ces dernières années, et sont de nouveau en profits sur leurs positions ces dernières semaines. Chez Finst, on remarque également que les dépôts de crypto jusqu’alors conservés sur des wallets personnels sont en hausse très significative, indiquant une potentielle volonté des investisseurs de prendre une partie de leurs profits dans un futur proche.

Le bitcoin pourrait-il franchir la barre des 100.000 dollars prochainement ?

Je ne serai pas surpris de voir le Bitcoin atteindre les 100.000 dollars avant la fin du mois de novembre compte tenu de la dynamique puissante à laquelle on assiste. Bien qu’une prise de profits pourrait intervenir à ces niveaux de prix, une cassure brutale à la hausse de cette barre symbolique par la suite pourrait pousser les prix vers des sommets bien plus élevés courant 2025.