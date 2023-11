Binance et les déboires judiciaires de Cristiano Ronaldo

La star du football est visée par une action en justice collective aux États-Unis. Cristiano Ronaldo est accusé d’avoir fait la promotion déguisée de vente d’instruments financiers illégaux sur la plateforme de cryptomonnaies Binance.

La star du football fait face à une action collective intentée devant un tribunal de Floride par des utilisateurs de la plateforme de cryptomonnaies Binance. Ils accusent le sportif de promotion déguisée et de complicité dans la vente illégale de titres financiers non enregistrés. Les plaignants affirment que la promotion de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance réalisée par Cristiano Ronaldo les a incités à faire des investissements non rentables.

Signing limited edition #Binance merch to give exclusively to my NFT holders.



Get yours on @binance on July 3. pic.twitter.com/8CMcFvGVlQ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 22, 2023



En novembre 2022, Binance avait annoncé sa première collection « CR7 » – en référence aux initiales et au numéro de maillot de Ronaldo – de jetons non fongibles (NFT). Selon l’accusation, le partenariat de Ronaldo pour cette collection de NFT implique qu’il ait directement encouragé d’autres offres de Binance, notamment celles liées au BNB, la cryptomonnaie native de la plateforme, ainsi que d’autres produits dérivés considérés comme des titres financiers non enregistrés par la SEC, le régulateur financier américain. Les plaignants reprochent à Ronaldo de ne pas avoir divulgué sa rémunération liée à ce partenariat, une obligation imposée par la SEC.

Un milliard de dollars de dommages et intérêts

Par extension, Ronaldo est accusé de complicité. La plainte allègue aussi que la promotion de Binance par Ronaldo a entraîné une « augmentation de 500 % des recherches » pour la plateforme de cryptomonnaie, qui est enregistrée aux îles Caïmans. Cette affaire pourrait avoir des conséquences financières importantes pour le footballeur, les plaignants lui réclamant plus d’un milliard de dollars de dommages et intérêts.

La poursuite en action collective a été déposée une semaine après que le département de la Justice des États-Unis a infligé à la plateforme 4,3 milliards de dollars d’amendes. Binance est accusée d’avoir aidé les utilisateurs à contourner les sanctions et d’avoir facilité le mouvement d’argent pour les criminels et les terroristes. Son directeur général, Changpeng Zhao, a démissionné de l’entreprise, ayant admis des violations de blanchiment d’argent.

D’autres sportifs dans le viseur

En s’associant à Binance pour une série de NFT à son effigie, Cristiano Ronaldo rejoint la liste croissante des personnalités convoquées devant la justice pour leur lien avec des plateformes de trading de cryptomonnaies. D’autres personnalités telles que les basketteurs Stephen Curry et Shaquille O’Neal, le footballeur américain Tom Brady, le mannequin Gisele Bündchen ou encore l’acteur Larry David ont également été visés par des plaintes similaires pour leur association avec la plateforme de crypto-monnaies FTX, désormais inactive. La Major League Baseball, la Formule 1 et Mercedes-Benz font également face à des actions collectives déposées pour leur promotion de l’échange de crypto-monnaies FTX.

L’affaire n’empêche pas Ronaldo et Binance d’avoir des projets de futures collaborations. Une publication sur X datée du 28 novembre annonce qu’ils sont « en train de préparer quelque chose ».