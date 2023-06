Avec la Blockchain Week, Bruxelles se positionne sur le Web 3.0

Cette semaine, Bruxelles battra au son de la blockchain, des crypto et du Web 3.0 avec l’organisation d’une série d’événements autour de spécialistes belges et internationaux du secteur. Le but ? Positionner notre capitale sur ce marché en pleine croissance.

Pour la seconde année consécutive, Bruxelles accueille un événement de taille sur le créneau de la blockchain. La 2e édition de la Brussels Blockchain Week vient, en effet, de démarrer et se déroule du 5 au 11 juin 2023. Son objectif ? Mettre en avant l’importance et les opportunités du Web 3.0 et, surtout, la nécessité d’un dialogue entre les politiques et les innovateurs du secteur.

Des formations, démonstrations et hackathons auront lieu, ainsi que deux jours de conférences attirant plus 70 intervenants, dont des pontes internationaux du secteur. La blockchain est une technologie novatrice et, parfois, perturbatrice, notamment pour la finance. L’Europe doit s’y intéresser et Bruxelles souhaite jouer un rôle moteur dans cette transformation, en se positionnant sur ces questions. En tant que capitale européenne, lieu de nombreuses institutions, Bruxelles pourrait capitaliser sur ce sujet et ce marché en devenir. C’est en tout cas le souhait des organisateurs Raoul Ullens, Web 3.0 entrepreneur et Christophe De Beukelaer, député bruxellois sensibilisé au monde du Web 3.0 et qui s’était fait payé son salaire de député en Bitcoin.

Nécessaire régulation européenne

Les conférences aborderont donc la nécessaire régulation européenne des actifs numériques, la tokenisation et la politique monétaire européenne. Des personnalités des institutions européennes et des entrepreneurs du Web 3.0 participeront aux débats. « La Brussels Blockchain Week se veut être le lieu de débats autour de ces sujets primordiaux. Je reprendrai les mots du CEO de Blackrock, Larry Fink, qui a récemment déclaré que « la tokenisation est « la prochaine génération de marchés », autrement dit, selon moi, l’avenir. C’est notre objectif en organisant cette 2e édition à Bruxelles : monter dans ce train qui est en marche et mettre la capitale européenne dans la carte du Web 3.0. » explique Raoul Ullens.

Parmi les grands noms qu’attire l’événement, les participants retrouveront Joachim Schwerin, économiste « principal » de la DG GROW de la Commission européenne, en charge du règlement MiCa et de l’élaboration de l’approche politique à l’égard de « Token Economy ». Mais aussi Peter Kerstens, conseiller au sein de la Direction Générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux de la Commission européenne, considéré comme le principal conseiller de la Commission en matière de Fintech. Ou, du côté des entrepreneurs, citons Kevin de Patoul, CEO et founder de Keyrock, Pierre Noizat, CEO de Paymium, Emilie Raffo, CEO de ChainSecurity, Arnaud Caudoux: Deputy CEO de BPI France, Salman Banaei, responsable des affaires réglementaires chez Uniswap et bien d’autres encore tels des représentants de Binance, Kraken, Polygon.