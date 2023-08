Comment faire des économies? En comparant les contrats d’énergie !

Les prix de l’énergie fluctuent en permanence. En les comparant régulièrement, vous pouvez apparemment économiser beaucoup d’argent. Mais que faut-il faire et comment ? Trends vous fait le topo en cinq questions-réponses.

Ces dernières années, le marché de l’énergie a été profondément bouleversé par, entre autres, le plan de la sortie du nucléaire, la crise sanitaire et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mais même en l’absence de ces facteurs exceptionnels, les fluctuations ont toujours été présentes et de tous les temps.

Prenons l’exemple des prix du gaz, qui ont fortement baissé dans toute l’Europe après l’hiver. D’importantes réserves de gaz et une activité économique plus faible que prévu en Chine et en Allemagne en sont à l’origine de cette diminution des prix.

Ainsi, le prix du gaz avait atteint son niveau le plus bas à 23 euros par mégawattheure en juin, mais entre-temps, l’augmentation de la demande en Asie et la réduction de l’approvisionnement en gaz en provenance de Norvège ont entraîné une nouvelle hausse des prix. D’ailleurs, Fatih Birol, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie, a même récemment mis en garde contre une flambée des prix du gaz. Il a esquissé un scénario réaliste dans lequel l’essor de l’économie chinoise, conjugué à des températures basses, pourrait accroître considérablement la demande de gaz.

1. Comparer régulièrement est-ce indispensable ?

Oui, en effet. Dans un marché où les prix de l’énergie varient constamment, il est important que les consommateurs comparent régulièrement les tarifs des fournisseurs. Cela peut se faire en ligne, gratuitement et sans obligation.

D’une part, il y a les sites de comparaison de prix des régulateurs régionaux :

– le V-test du régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (VREG),

– BruSim pour Bruxelles et

– CompaCWaPE pour la Wallonie.

D’autre part, vous pouvez vous tourner vers certaines initiatives commerciales. Comparateur-energie.be et Monenergie.be ont reçu un label de qualité de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG). Cela signifie qu’ils respectent la « charte pour une bonne information sur les comparaisons de prix ».

Les autres comparateurs en ligne, tels que Providers.be et Veriftarif.be, ne sont-ils pas fiables ? Pas nécessairement. Le fait que certains sites de comparaison de prix ne portent pas le label de la CREG peut être lié au fait qu’ils incluent automatiquement les réductions et promotions dans les tarifs repris, alors que les acteurs certifiés vous permettent d’indiquer vous-même cela peut être pris en compte dans la comparaison de prix.

Tous ces modules en ligne fonctionnent à peu près de la même manière. Vous devez d’abord préciser où vous habitez, combien de membres comptent votre famille, quel est votre fournisseur actuel et si vous souhaitez une comparaison pour le gaz, pour l’électricité ou pour les deux. Vous devez également préciser le type de compteur de votre installation. En général, on vous demandera également si vous produisez votre propre énergie à l’aide de panneaux solaires.

L’étape suivante consiste à indiquer votre consommation annuelle. Si vous n’avez aucune idée de votre consommation, le module de calcul se base sur des moyennes. Dans ce cas, le résultat peut ne pas être aussi précis. Si vous disposez d’un compteur numérique qui enregistre des valeurs trimestrielles depuis un certain temps, vous pouvez télécharger ces données via My Fluvius. Le V-test vous permet de charger ces données dans le module. Vous obtiendrez ainsi le résultat le plus précis possible.

3. Qu’en pensent les experts indépendants ?

Une récente analyse de la CREG montre qu’en Belgique quelque 2 millions de ménages pourraient économiser chaque année entre 150 et 300 euros sur leur facture d’électricité en choisissant un contrat plus avantageux. Tandis que plus de 1,1 million de ménages belges pourraient payer chaque année entre 200 et 250 euros de moins pour le gaz naturel.

« Comparer régulièrement les tarifs et changer de fournisseur est essentiel pour toujours bénéficier des tarifs les plus bas en tant que consommateur », confirme Geert Deconinck, professeur en systèmes et applications d’énergie électrique à la KU Leuven et affilié à l’institut de recherche Energyville. « Un outil en ligne peut certainement y contribuer. Les factures de gaz et d’électricité sont de toute façon complexes. Elles se composent des tarifs de l’énergie proprement dits, mais aussi des tarifs nets et de toutes sortes de taxes et de frais. De plus, le marché de l’énergie lui-même n’est pas toujours transparent en raison des différents fournisseurs, des contrats et des promotions temporaires. Je trouve que le test V de la VREG met bien en évidence toutes ces informations. »

4. Et si vous manquez de discipline

Faire la comparaison une fois par an est de toute façon indispensable », affirme Geert Deconinck. « Plus souvent, c’est encore mieux. Il faut donc faire preuve d’un peu de discipline. Si vous hésitez à le faire, envisagez d’utiliser le service June Switch. Ce service effectue la comparaison en votre nom, et même chaque mois. Il se base sur vos données de consommation et de production réelles, que vous introduisez manuellement ou qu’il extrait de votre compteur numérique.

Vous recevez une notification dès qu’un tarif plus intéressant est trouvé et, après votre accord, June vous fait passer au contrat d’énergie le moins cher. Vous payez alors 6,9 euros par mois ou 69 euros pour une année complète. Pour un lien permanent avec votre compteur numérique, vous devez acheter un « dongle ». Ce dispositif coûte 149 euros.

« En raison de la récente crise énergétique, peu de fournisseurs d’énergie proposent aujourd’hui des contrats à prix fixe », a déclaré Vincent De Dobbeleer, PDG de June. « La plupart des contrats sont désormais variables et reposent sur des formules d’indexation complexes, souvent difficiles à interpréter. En outre, les fournisseurs proposent régulièrement des promotions temporaires, mais celles-ci sont souvent rédigées en petits caractères. Le tarif de capacité et les tarifs d’injection rendent le tout encore plus complexe.

« Il y a donc beaucoup de variables à comparer. Avec June Switch, vous disposez d’un expert en énergie automatisé pour le faire à votre place. Il tient compte à la fois des tarifs d’achat et d’injection. Vous avez ainsi toujours le contrat le plus avantageux pour l’électricité et le gaz. En outre, vous bénéficiez de conseils sur mesure en matière d’investissements durables, par exemple pour l’isolation, les panneaux solaires et les pompes à chaleur.

June compte 20.000 utilisateurs après huit ans. « Ces utilisateurs économisent entre 300 et 900 euros par an », affirme Vincent De Dobbeleer. « Nous travaillons en toute indépendance, nous ne recevons donc aucune commission de la part des fournisseurs d’énergie. C’est aussi pour cette raison que nous facturons un abonnement à prix modique. »

5. Le marché de l’énergie n’est-il pas trop volatil ?

Pour ses comparaisons permanentes, June s’appuie sur une analyse approfondie des données provenant de diverses sources. Mais le marché de l’énergie n’est-il pas trop volatil pour cela ? « Des événements tels qu’une guerre en Ukraine ou un conflit armé sont évidemment difficiles à prévoir », explique Geert Deconinck. « Mais d’un autre côté, il y a toujours les forces normales du marché de l’offre et de la demande. De plus, il y a les caractéristiques qui sont fixes de l’utilisation des consommateurs individuels. À partir de cet historique d’utilisation, un logiciel intelligent comme celui de June peut en effet faire des prédictions pour l’avenir ».

« En effet, nous n’avons pas de boule de cristal », confirme Vincent De Dobbeleer. « Mais il y a toujours des fournisseurs bon marché et des fournisseurs qui sont plus chers. Quelle que soit la situation du marché, grâce à June Switch, vous bénéficiez automatiquement du meilleur tarif en fonction de votre profil énergétique. »