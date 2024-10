Selon une récente étude, 6 Belges sur 10 souhaitent plus de transparence dans l’industrie alimentaire, 52% jugent important de réduire leurs émissions de CO2.

Le dernier mercredi d’octobre est dédié chaque année à la Journée mondiale de la durabilité, une initiative visant à sensibiliser les citoyens au développement durable et à l’importance de protéger l’environnement pour les générations futures.

Une récente enquête* montre que 6 Belges sur 10 souhaitent plus de transparence dans l’industrie alimentaire et que 52% d’entre eux jugent important de réduire leurs émissions de CO2. Chaque repas engendre en effet une empreinte écologique plus ou moins importante. De l’agriculture à la production, en passant par la transformation des ingrédients et leur transport, toutes ces étapes contribuent à des émissions de CO2, qui ont un impact direct sur ce que nous consommons.

Des scores climatiques pour chaque recette

Pour sensibiliser davantage les consommateurs et offrir plus de transparence, la société de livraisons de colis repas HelloFresh a introduit des scores climatiques – A, B ou C – pour les recettes de son menu hebdomadaire. Ce score permet aux clients d’évaluer eux-mêmes l’impact environnemental de leurs repas et de faire des choix alimentaires plus responsables.

*Enquête en ligne réalisée par l’institut de recherche iVOX pour le compte de HelloFresh, du 14 juin 2024 au 20 juin 2024, auprès de 1000 Belges représentatifs en termes de langue, sexe, âge et diplôme.