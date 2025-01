iTakecare propose des solutions durables et économiques

Basée à Charleroi, iTakecare propose des solutions sur mesure de leasing de matériel informatique reconditionné aux indépendants, petites entreprises et institutions. Une démarche écoresponsable qui suscite un intérêt grandissant.

Depuis l’apparition des premiers PC et Mac, l’électronique n’a cessé de prendre de plus en plus de place, au propre comme au figuré, dans nos sociétés. Avec comme conséquence, une augmentation régulière des déchets électroniques. À tel point qu’aujourd’hui, selon des chiffres d’Eurostat qui datent de 2021, ce sont plus de 14 kilos de déchets d’équipements électriques et électroniques par habitant qui ont été collectés en Belgique (la moyenne européenne est de 11 kilos).

La quantité d’équipements électriques et électroniques mise sur le marché dans l’Union européenne est passée de 7,6 millions de tonnes en 2012 à 13,5 millions de tonnes en 2021. Le total des équipements électriques et électroniques collectés est passé de 3 millions de tonnes en 2012 à 4,9 millions de tonnes en 2021. Ces chiffres ne comprennent pas uniquement l’informatique mais englobent également l’électroménager, les panneaux photovoltaïques ou encore les appareils médicaux. Au final, ce sont moins de 40 % de ces déchets qui sont recyclés.

Le recyclage marque l’étape ultime et souhaitable du cycle de vie de tout produit. Mais ce dernier peut également avoir une nouvelle vie, voire plus.

Diminuer l’empreinte carbone

En ce qui concerne l’informatique, le reconditionnement offre une solution durable et efficace pour nos ordinateurs, tablettes et autres smartphones. Selon l’ADEME, l’Agence de la transition écologique française, la phase de production d’un PC représente 77 % de ses émissions de carbone sur l’ensemble de son cycle de vie. Ainsi, plus la durée de vie d’un ordinateur est prolongée, plus son bilan carbone est réduit. C’est conscient de cette réalité, qui est déjà d’actualité au sein des grands groupes qui disposent de sustainability managers sensibilisés à cette problématique, que Gianni Sergi a décidé de lancer, fin 2021, iTakecare à Charleroi.

Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans le monde informatique qui lui a permis d’appréhender le marché professionnel, il comprend qu’il est souhaitable et possible d’adapter pour les indépendants et PME une solution qui a déjà fait ses preuves dans les grandes entreprises ou dans d’autres domaines : le leasing. Mais ici, pas question de proposer du matériel neuf et dernier cri ; il opte, en effet, pour du matériel reconditionné. “Pour l’essentiel, je travaille avec du matériel Apple, précise-t-il. Ce sont des produits fiables et durables, avec moins de virus et qui répondent aux besoins de 95% des clients. Nous nous fournissons auprès de grossistes spécialisés néerlandais et français.”

Une solution abordable…

“Les petites structures ne dégagent pas nécessairement des budgets importants pour acquérir du matériel ou même simplement pour du dépannage, poursuit-il. Nous leur proposons du matériel de qualité qui comprend la maintenance et la garantie, avec un système de pack tout inclus. En d’autres termes, si votre ordinateur tombe en panne par exemple, nous le remplaçons dans les 24 à 48 heures par un modèle équivalent. Cela permet à l’entreprise de se concentrer à 100% sur son métier et de ne plus avoir à se soucier ni de son informatique ni de sa trésorerie.” En pratique, le leasing s’étend sur 36 mois avec une mensualité fixe. Dans le catalogue d’iTakecare, les clients vont pouvoir piocher dans la gamme Apple (iMac, iPad, MacBook, iPhone, etc.), mais également dans un choix de PC, de portables ou encore de petites imprimantes.

“Nous proposons du matériel de qualité comprenant la maintenance et la garantie avec un système de pack tout inclus.” Gianni Sergi administrateur d’iTakecare

“Le matériel reconditionné que nous proposons n’est pas du matériel d’occasion, précise Gianni Sergi. C’est du matériel récent qui a été remis à niveau. Typiquement, ce sont des fins de série qui sont remplacées par des nouvelles générations de matériel.” Les produits d’iTakecare satisfont pleinement la clientèle qu’elle cible. Cette dernière est composée d’indépendants, de petites entreprises et d’associations, auxquelles peuvent s’ajouter diverses institutions, comme l’Athénée royal de Saint-Ghislain que fournit iTakecare. Dans cette école, le matériel est également utilisé dans le cadre de l’enseignement. Actuellement, iTakecare compte une bonne centaine de clients, avec plus de 600 machines en leasing.

…et écoresponsable

Ses clients sont actifs dans les secteurs les plus divers. On retrouve ainsi, aussi bien une agence de design graphique qu’un développeur de logiciels, ou encore un pizzaiolo débutant. “Nous nous adressons vraiment à tous les indépendants et petites sociétés qui souhaitent bénéficier d’une solution fiable et abordable pour leur parc informatique sur mesure, combinant flexibilité, efficacité et durabilité, insiste Gianni Sergi. Notre offre de leasing est réalisée avec un partenaire financier en toute transparence.” Grâce à son site internet, la jeune entreprise est active dans toute la Belgique ainsi que dans les Hauts-de-France et au Grand-Duché de Luxembourg. La plupart de ses nouveaux clients arrivent via ce site, mais également grâce au bouche-à-oreille.

Société en croissance, iTakecare est actuellement en pourparlers avec une entreprise qui emploie des personnes en réinsertion socio-professionnelle pour le reconditionnement d’ordinateurs. Avec ce rapprochement, “la boucle sera en quelque sorte bouclée”, souligne le fondateur. À cette dimension sociale qui lui est chère, Gianni Sergi rappelle constamment à ses interlocuteurs la dimension environnementale de son projet qui le motive chaque jour. Avec des résultats à la clé. “Depuis le début de l’activité, ce sont plus de 80 tonnes d’équivalent CO2 qui ont été économisées par rapport à l’achat de matériel neuf”, conclut-il avec une légère pointe de fierté.