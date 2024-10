Bnewable aide les entreprises à réussir leur transition énergétique

Fondée par deux grands experts du secteur énergétique, Bnewable présente une ambition sociétale forte sur la transition. La start-up entend promouvoir la production d’énergie décentralisée dans les entreprises et valoriser celle-ci via un stockage par batteries. Décryptage.

Dans les années à venir, la façon dont nous allons consommer de l’énergie va drastiquement changer. L’Union européenne vise le net zéro en 2050 et, parallèlement, via le plan REPower EU, la Commission entend stimuler la production d’énergie renouvelable et la décarbonation des processus industriels.

En Belgique, selon les projections d’Elia, et compte tenu de la vétusté du parc nucléaire, c’est évidemment le renouvelable, via l’éolien (terrestre et offshore) et les panneaux photovoltaïques, qui fournira l’essentiel de notre électricité dont la consommation va doubler d’ici 2050.

Toutefois, le renouvelable est intermittent et dépendant des conditions atmosphériques que personne ne contrôle. L’électricité produite n’est donc pas toujours en adéquation avec les besoins, à l’image du solaire qui n’alimente le réseau qu’en en journée. Pour commencer à bien appréhender cet impact, la CWaPE, le régulateur wallon, modifiera le tarif bi-horaire dès le 1er janvier 2026 : il n’y aura alors plus de distinction entre la semaine et le week-end, qui ne sera plus entièrement en heures creuses, mais les plages d’heures creuses seront plus nombreuses (11h à 17h et 22h à 7h, tous les jours).

Le régulateur introduira également un nouveau tarif, à côté du mono-horaire et du bi-horaire. Baptisé “incitatif”, il sera découpé en cinq tranches afin de favoriser la consommation lorsque l’énergie est abondante.

Importance du stockage

Le 10 octobre dernier, la Creg, le régulateur fédéral, a publié une étude très technique sur l’impact de l’intégration du renouvelable sur le fonctionnement du marché de l’électricité à court terme. On y apprend qu’en six ans, la capacité solaire a été multipliée par trois pour atteindre 10,3 GW. Dans le même temps, la capacité éolienne a pratiquement doublé pour arriver à 5,4 GW. Cette capacité accrue débouche sur une production très élevée qui provoque une forte pression sur les prix de gros et induit une forte augmentation des plages horaires avec des prix négatifs, tant sur le marché day-ahead qu’intraday.

Parallèlement, les pics générés par l’énergie renouvelable induisent une perturbation du marché de l’équilibre, soit les actions valorisables prises par les acteurs du marché pour réguler la fréquence autour des 50 Hz et éviter les black-out. L’ensemble, selon l’étude, souligne l’importance fondamentale de la flexibilité tant du côté de la demande que de l’offre.

Dans cette dernière, le rôle du stockage, principalement via des batteries et du pompage-turbinage comme à Coo, devient crucial. Il est par conséquent logique de voir fleurir dans toute la Belgique de gigantesques fermes de batteries comme celle d’Eneco à Ville-sur-Haine (200 MWh) ou le monstre (2,8 GWh – record européen) de Giga Storage en cours d’élaboration sur l’ancien site industriel de Dilsen-Stokkem dans le Limbourg.

Derrière le compteur

Le rapport de la Creg incite donc à stocker “devant le compteur”, mais aussi derrière le compteur, c’est-à-dire chez les particuliers et surtout, vu les capacités en jeu, dans les entreprises. C’est là qu’intervient Bnewable, start-up fondée au début de l’année 2023 par deux experts du secteur énergétique : Christophe Degrez, l’ancien CEO d’Eneco, et Kristof Vereenooghe, l’ancien CEO d’EVBox, le groupe néerlandais de bornes de recharge électrique.

La jeune société se focalise sur l’optimisation, via des batteries, des flux d’électricité chez les clients industriels et sur la valorisation de leur production d’énergie. Typiquement, Bnewable offre une solution très intéressante pour des entreprises avec un point de raccordement au réseau suffisant (500 kVA) qui disposent déjà d’une grosse production renouvelable (par exemple des panneaux photovoltaïques d’une capacité d’au moins 750 KWc) et ne consomment pas tout malgré des pics.

“Nous proposons un modèle de valorisation énergétique sur mesure, souligne Christophe Degrez. Via un stockage par batteries et une plateforme de gestion que nous avons développée en interne. Le premier avantage est d’optimiser le rendement de la capacité renouvelable installée et de diminuer l’impact de la volatilité des prix qui, de nos jours, rend les prévisions budgétaires très compliquées. Aujourd’hui, une entreprise sans batteries réinjecte dans le réseau quand elle a un surplus et gère ses pics en pompant sur le réseau quand elle en a besoin. L’énergie n’est donc pas valorisée. Voltana, notre Energy Management Platform, va réinjecter dans le réseau au moment où cela rapporte le plus. Cette plateforme mesure la production tous les quarts d’heure et valorise la flexibilité selon les meilleurs canaux. Elle remplit les besoins de l’entreprise, permet de gérer les pics sans aller pomper sur le réseau et de gérer finement, par exemple, la recharge des voitures électriques. Voltana est aussi une plateforme de trading interconnectée avec Elia et les GRD comme Ores ou Fluvius. Elle insère les batteries de l’entreprise dans les services de flexibilité et d’équilibre du réseau qui sont valorisables financièrement. Ce sont, entre autres, les fameux FCR, AFRR et MFRR d’Elia. Les GRD développent aussi de tels services et vont offrir de nouveaux canaux de valorisation.”

Nous proposons aux entreprises un modèle de valorisation énergétique sur mesure. Christophe Degrez Cofondateur de Bnewable

Que du bonus

Le modèle business de Bnewable est assez simple. L’entreprise prend à sa charge l’analyse des besoins, l’investissement lié aux batteries et à la plateforme et garantit son bon fonctionnement. “L’entreprise ne doit pas débourser un euro pour le système et garde ainsi toute sa capacité d’investissement pour son core business, poursuit Christophe Degrez. Nous lui proposons une rémunération de base qui correspond à la location de l’espace, entre 25 et 75 m², qu’elle met à disposition pour installer les batteries. Nous partageons ensuite avec elle les bénéfices de la valorisation sur les marchés de sa production. Nous ne gagnons de l’argent que de cette manière et ne pouvons donc pas nous planter. C’est rassurant pour le client. En travaillant avec nous, une entreprise diminue sa facture d’énergie, valorise financièrement sa production et, ce qui est tout aussi important, n’a plus à se soucier de la complexité de la gestion de son énergie.”

La solution est par ailleurs tout aussi intelligente pour les entreprises qui n’ont pas encore investi dans une production renouvelable décentralisée et qui disposent d’un potentiel suffisant comme de grands toits. “Dans ce cas précis, soit l’entreprise investit elle-même, sur nos conseils, dans la production renouvelable, précise Christophe Degrez, soit nous le faisons nous-mêmes avec nos partenaires. Dans mes différents contacts avec le milieu industriel ou lorsque je suis invité en tant qu’expert à des événements, je suis souvent effaré de constater que beaucoup de patrons ont encore du mal à comprendre les enjeux de la transition, alors qu’ils sont de gros consommateurs d’énergie. Cette transition va vite et ils sont perdus. La Belgique a peu ou mal communiqué sur le sujet et il est crucial aujourd’hui d’évangéliser les entreprises comme les particuliers. Tout va être électrifié, et chaque industriel doit faire le maximum pour atteindre les objectifs. Investir, d’une manière ou d’une autre, dans la production d’électricité rend une entreprise indépendante du marché et facilite la décarbonation nécessaire de ses processus industriels.”

Des acteurs comme Montea, spécialiste des bâtiments d’activités et des plateformes logistiques de haute durabilité auquel font notamment appel DHL ou encore Amazon, travaillent déjà avec Bnewable. Le potentiel de développement est grand, y compris en Wallonie où de nombreux acteurs ont investi dans le renouvelable mais ne valorisent pas leur surplus. L’entreprise entend jouer un rôle sociétal majeur, l’un des dadas de Christophe Degrez, et s’est assurée les services d’une équipe de haut niveau, composée de profils ultra qualifiés venant, entre autres, d’Elia, N-Side, Luminus ou TotalEnergies.

Avec le management, l’ensemble des employés de Bnewable sont actionnaires majoritaires de l’entreprise. “Leur permettre de participer à la création de valeur est important, conclut Christophe Degrez. Mais l’essentiel n’est pas là. Il y a une forte ambition entrepreneuriale belge et nous ne sommes plus très nombreux dans le secteur de l’énergie. Avec Kristof, nous nous sommes entourés de gens plus brillants que nous dans leur domaine. Nous voulons les faire grandir et faire naître ou entretenir une fibre entrepreneuriale dont notre pays a besoin.”

Pour assurer son développement, Bnewable a ouvert son capital à l’été 2023. Une opération largement passée sous les radars. Dovesco, le véhicule d’investissement de la famille derrière Domo, et Rgreen Invest, une société de gestion française spécialisée dans le financement de projets voués à l’accélération de la transition énergétique, à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, sont devenus actionnaires minoritaires. Tout comme… Wallonie Entreprendre ! Nous en reparlerons sous peu.