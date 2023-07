Bons résultats pour le nouveau sac bleu

Une fois de plus, Fost Plus, l’ASBL qui organise la collecte, le tri et le recyclage des emballages ménagers a fait montre, lors du bilan 2022, d’excellents résultats.

Le taux de recyclage a atteint 95% l’an dernier contre 89% un an plus tôt. Concrètement, cela signifie que 725.000 des 765.000 tonnes d’emballages mises sur le marché ont pu être revalorisées. 2022 constituait la première année complète du nouveau sac bleu. Les résultats sont éloquents: 22,8 kg de PMC ont été récoltés l’an dernier par habitant contre 15 kg en 2021. Le taux de recyclage de ces PMC est ainsi passé de 52 à 61%. C’est déjà bien au-delà des objectifs européens pour 2030 (55%) mais l’ASBL belge n’entend pas se reposer sur ses lauriers. Si la récolte particulière fonctionne bien, elle met l’accent sur le recyclage hors domicile, entre autres au travail où les chiffres demeurent très bas. Fost Plus entend désormais mettre l’accent sur le recyclage en lui-même. L’an dernier, 18,5% des plastiques ménagers étaient recyclés chez nous. La mise en œuvre des cinq centres belges devrait fortement faire grimper ce chiffre dans les prochaines années. Globalement, 81% des emballages collectés sont recyclés chez nous.