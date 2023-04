Vdk Banque: “Pour nous, le rapprochement avec NewB est déjà un succès”

Le 1er avril, vdk banque a achevé l’acquisition de la clientèle de la coopérative NewB. Une nouvelle étape pour se profiler comme une banque durable et poser un premier pied en Belgique francophone.

“C’était une excellente occasion pour nous, déclare Leen Van den Neste, CEO de vdk banque. Lorsque nous avons constaté que NewB était en difficulté, nous avons pris les devants à la fin du mois d’octobre. Il aurait été dommage que la clientèle durable de NewB soit perdue. De plus, la base de clients se trouvait principalement en Belgique francophone, où nous n’étions pas encore actifs.”

Revenons un instant en arrière: NewB est une coopérative fondée après la crise de 2008 pour créer une institution financière durable et éthique. En 2019, NewB obtient une licence bancaire après l’adhésion d’une douzaine d’actionnaires institutionnels et de 120.000 coopérateurs privés.

Mais ensuite, les choses tournent mal. La banque ne réussit pas à convertir les coopérateurs en clients. Les coûts grimpent en flèche et le capital de départ flambe à une vitesse record. La Banque nationale demande alors à NewB de lever 40 millions d’euros de capitaux frais pour conserver sa licence, ce qu’elle ne réussit pas.

A la fin 2022, vdk banque apparaît comme un deus ex machina: la banque flamande semble disposée à reprendre le portefeuille de clients de NewB et ainsi donner à la coopérative une chance de se réinventer en tant qu’agent bancaire de vdk à Bruxelles et en Wallonie. En janvier, l’assemblée générale de NewB accepte ce scénario. Et le 31 janvier, le transfert officiel a eu lieu. Compte tenu d’une période d’opt-out de deux mois, l’opération s’est achevée le 1er avril.

25.000 nouveaux clients

Quelque 25.000 titulaires de produits bancaires NewB sont désormais clients de vdk banque, ont annoncé le 3 avril les responsables des deux institutions. Trois mille clients de NewB ont par contre refusé le transfert. Les comptes NewB seront définitivement clôturés le 26 avril. “Ces derniers mois, NewB a fourni à tous ses clients un service complet pour mener à bien le transfert. Le volume total de comptes à vue et d’épargne apportés par NewB s’élève à environ 80 millions d’euros. Quant aux portefeuilles de titres, ils représentent une valeur d’environ 46 millions d’euros. Nous sommes prêts pour développer nos activités partout en Belgique en collaboration avec NewB, notre nouvel agent”, a commenté Leen Van den Neste.

Alors que vdk banque était une banque entièrement néerlandophone, elle est désormais entièrement bilingue, déclinant également en français son offre de produits bancaires durables. Cette étendue sur les territoires wallon et bruxellois entraîne une augmentation de près de 20% de sa clientèle.

Et les assurances ?

Les produits d’assurance restent séparés. NewB détenait un contrat d’exclusivité avec l’un de ses principaux actionnaires, l’assureur français Monceau, et continuera à le représenter. Vdk banque a ses propres partenaires assureurs (Allianz, NN, Federal Insurance), avec lesquels elle travaille en exclusivité. Ce qui est transféré de NewB à vdk banque est le fonds d’investissement NewB Invest. La gestion restera entre les mains d’Orcadia, le gestionnaire d’actifs cofondé par Etienne de Callataÿ. NewB Invest est un fonds dit “Article 9”, ce qui signifie que ses investissements sont explicitement axés sur une économie durable. Vdk banque commercialisera le fonds auprès de tous ses clients.

LEEN VAN DEN NESTE © Imagedesk

Il est devenu extrêmement difficile aujourd’hui de créer une nouvelle banque à partir de rien. NewB a le mérite d’avoir essayé.

Quid du réseau de distribution? Vdk banque compte 61 agences. La plupart d’entre elles sont ses propres agences avec du personnel statutaire. NewB, quant à elle, agit en tant qu’agent, et ce uniquement en tant que guichet numérique. Leen Van den Neste n’y voit aucun problème pour l’instant. “Nous avons de l’expérience dans la collaboration avec des agents indépendants. Le fait que NewB n’offre ses services que par voie numérique n’est pas notre méthode de travail préférée, c’est vrai ; nous aimons parler à nos clients en face à face. Mais beaucoup de choses sont également possibles grâce aux appels vidéo. Si notre approche personnelle s’avère très demandée en Belgique francophone, nous n’excluons pas d’ouvrir à terme nos propres bureaux vdk à Bruxelles ou en Wallonie.”

Grande campagne

Vdk banque trouve ses racines dans le mouvement ouvrier chrétien gantois, ce qui explique que le centre de gravité de la banque se trouve toujours à Gand et, par extension, dans les provinces de Flandre-Orientale et de Flandre-Occidentale. Ces dernières années, la banque a lentement élargi son champ d’action. De nouvelles agences ont été créées à Anvers, Malines et Louvain. L’ouverture d’une agence à Hasselt est imminente.

“Nous travaillons sur deux axes, explique Leen Van den Neste. D’une part, nous élargissons géographiquement notre champ d’action en comblant les angles morts sur la carte de la Belgique. Avec succès, car à Anvers et à Malines, par exemple, nous avons déjà agrandi nos agences. Notre profil de banque durable est clairement en train de s’imposer. D’autre part, nous fermons ou fusionnons un certain nombre d’agences dans notre région d’origine, Gand, pour en diminuer le nombre mais agrandir la taille.”

“En tant qu’agent, NewB commercialisera nos produits, qui ont prouvé leur valeur, poursuit-elle. Vdk banque dispose d’une belle gamme d’options de payement et d’investissement, d’une application et d’un site web pratiques, de produits d’épargne et de conditions de crédit compétitifs, le tout avec une approche spécifique en tant que banque durable. Nous lançons également une grande campagne en avril pour mieux nous faire connaître. Cela devrait soutenir les efforts commerciaux de NewB dans le sud du pays.”

Renouvellement

Leen Van den Neste ne peut pas en dire plus sur le fonctionnement interne de NewB. Elle souligne seulement que des accords clairs ont été conclus sur les commissions et qu’ils donnent à la coopérative une perspective de création: “Nous donnons à NewB la possibilité d’en faire quelque chose. Avec un bon business plan strictement respecté, cette coopération offre du potentiel à NewB.”

Quant à l’échec de NewB en tant que banque, la CEO ne veut pas l’attribuer au choix du modèle coopératif. “Mon constat, explique-t-elle, est plutôt qu’il est devenu extrêmement difficile aujourd’hui de créer une nouvelle banque à partir de rien. NewB a le mérite d’avoir essayé. Mais les régulateurs ont des exigences particulièrement sévères, le marché belge est mature et très concurrentiel, et l’informatique et la digitalisation nécessitent de lourds investissements. En fait, nous devrions regretter que de nouveaux acteurs aient du mal à entrer dans le secteur financier. Tous les secteurs bénéficient de l’innovation.”

Quelles sont les attentes et les ambitions de Leen Van den Neste à l’égard de cette coopération naissante? “Je serais bien sûr ravie si NewB parvenait à atteindre 50.000 clients. Mais pour nous, ce projet est déjà une réussite. Nous espérons que ces 25.000 nouveaux clients s’adresseront également à nous pour des crédits et des investissements. NewB avait également d’importants clients institutionnels: organisations de la société civile, hôpitaux, écoles, etc. Notre ADN devrait séduire ces clients, j’en suis convaincue.”