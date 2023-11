Une baisse des taux directeurs plus tôt qu’on ne le pense?

Tel est l’avis de Jeremy Siegel, économiste reconnu et professeur de la Wharton School…

Les taux d’intérêt directeurs devraient normalement avoir atteint un plafond, donc à un niveau assez élevé pour freiner l’inflation. Et ils resteront élevés pendant un bon bout de temps, estime le marché. Mais pour le professeur de la Wharton School (Université de Pennsylvanie) Jeremy Siegel, économiste reconnu, la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait devoir réduire ces taux plus rapidement qu’attendu.

En cause: des conditions économiques qui se gâtent. Le chômage augmente, les nouveaux emplois se réduisent et les indices d’activité sont en baisse et en territoire de contraction. La Fed devrait donc rester en état d’alerte, prête à réagir, et ne pas attendre “un an de trop” avant de s’exécuter. Jeremy Siegel parle pour la Fed, mais son constat vaut aussi pour la zone euro, qui tourne au ralenti, et pour la Banque centrale européenne, qui a été encore moins prompte à réagir face à l’inflation.