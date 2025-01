Un intérêt record pour les obligations d’État à dix ans

L’État belge a émis mardi le premier nouvel emprunt de référence pour cette année, avec une obligation linéaire (OLO) à 10 ans. Le coupon était fixé à 3,10% et 7 milliards d’euros ont été placés, rapporte l’Agence fédérale de la dette mercredi.

L’agence ajoute que le total d’ordres dépasse les 89 milliards d’euros et établit donc un nouveau record. Sans compter les ordres provenant des comptes “fast money”, tels que les hedge funds, les ordres ont atteint 42,5 milliards d’euros, un nouveau record également. L’Agence de la dette souhaite lever cette année près de 45 milliards d’euros sur les marchés financiers internationaux et auprès des épargnants. Le financement se fait traditionnellement par l’émission d’obligations et de bons d’État, avec des échéances différentes.