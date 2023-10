Puilaetco a pris ses quartiers au sommet de la Royale Belge

La banque privée a inauguré les nouveaux bureaux de son siège bruxellois au sommet de l’immeuble construit à la fin des années 60 par l’ancienne compagnie d’assurance belge.

C’est désormais au sommet de l’ancien siège de la Royale Belge que se trouve le quartier général de Puilaetco. Pourvus de plusieurs terrasses et balcons, les deux derniers étages offrent aux équipes de la banque et leurs clients une vue imprenable sur la forêt de Soignes.

Spécialisée dans la gestion de fortune, la filiale belge du groupe de banque privée Quintet a quitté dernièrement Auderghem et les bureaux de l’avenue Herrmann Debroux qu’elle occupait depuis une trentaine d’années pour aller s’installer non loin de là : boulevard du Souverain, au numéro 25, à Boitsfort. L’adresse est celle du magnifique immeuble en forme de croix entouré d’un plan d’eau construit à la fin des années 60 par l’ancienne compagnie d’assurance (Royale Belge). Un bâtiment bien connu des Bruxellois dont les contours sont inspirés, pour la petite histoire, par le siège du géant américain de la fabrication de matériel agricole John Deere, lequel est situé dans la petite ville de Moline aux États-Unis (dans l’Illinois).

Confort et esthétique

“Ceux qui se demandent pourquoi nous avons opté pour ce lieu ont en général la réponse après avoir passé quelques minutes chez nous, explique Ludivine Pilate, CEO de Puilaetco. Outre des vues exceptionnelles sur la nature, le bâtiment porte aussi en lui une part de l’histoire du secteur financier belge. Nous occupons symboliquement les deux étages supérieurs conçus, à l’origine, pour la direction de la Royale Belge. Comme nos prédécesseurs, nous avons fait appel à des designers et des architectes d’intérieur pour aménager cet espace sur mesure, dans un style à la fois très contemporain et très chaleureux, confortable et discret.”

L’intérieur allie en effet confort et esthétique. Deux escaliers intérieurs (classés) relient les deux étages pour former un duplex géant permettant la communication entre les équipes de la banque et l’accueil des clients. Tous les bureaux, à l’exception de ceux de la direction et de quelques services de support, se situent au 9e étage, tandis que le 10e étage est principalement dédié aux espaces de réunion, de réception des clients et de détente du personnel, dans une aile réservée baptisée Cozy Nest.

Hôtel, restos, etc.

Après une rénovation totale selon le concept de la mixité immobilière, le bâtiment abrite désormais non seulement les bureaux de plusieurs sociétés (Puilaetco, Claeys & Engels, etc.), mais aussi un wellness, une salle de sport, deux piscines (dont une extérieure), des espaces de coworking, un hôtel, plusieurs restaurants, etc. Ce faisant, on y croise désormais des adeptes du fitness, des clients de l’hôtel avec leurs valises, les employés et les clients des entreprises qui y sont déjà installées, des gens du quartier qui viennent manger un bout ou boire un verre… et donc maintenant aussi les clients fortunés d’une banque haut de gamme.