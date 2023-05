Près de 60% des Belges se rendent moins d’une fois par an dans une agence bancaire

Près de 6 Belges sur 10 (57%) ne se rendent jamais ou moins d’une fois par an dans une agence bancaire, ressort-il d’une enquête en ligne commandée par la Fédération belge du secteur financier (Febelfin) et publiée mardi. A contrario, les services bancaires en ligne sont toujours plus plébiscités : seuls 8% des personnes interrogées affirment ne pas y avoir recours.

Cette expansion du numérique entraine une diminution du nombre d’agences bancaires en Belgique. L’année dernière, 219 d’entre elles (5,7%) ont fermé leurs portes, laissant un total de 3.590 agences sur le territoire. Un chiffre qui a été plus que divisé par deux en 10 ans. Febelfin précise toutefois que la Belgique possède encore un nombre d’agences bancaires par million d’habitants supérieur à la moyenne européenne (378 contre 318).

Seuls 40% des répondants prennent au moins un rendez-vous pas an avec leur banque et rare sont ceux qui le font pour des questions de routine comme les virements et les paiements (5%). Les personnes se rendant en agence le font principalement pour obtenir des conseils en matière d’investissement.

Banque en ligne

À l’inverse, les services bancaires en ligne sont de plus en plus plébiscités. En 2022, les abonnements à la banque en ligne sur PC a d’ailleurs augmenté d’un demi-million, dépassant la barre des 15 millions, et ceux aux services bancaires sur mobiles ont gagnés 1,03 million pour atteindre 11,5 millions d’utilisateurs. Le PC et le smartphone restent d’ailleurs les canaux les plus usités avec respectivement 89 et 82%.

Parmi le petit groupe de personnes (8%) qui ne fait pas usage des services bancaires en ligne, une grande partie (29%) affirme être dans la crainte d’être victime d’un abus, alors que 24% indique avoir une préférence pour la banque physique pour effectuer ses opérations bancaires. La complexité des opérations bancaires en ligne est également un frein pour 19% d’entre eux.

Enfin, le nombre de distributeurs automatiques a drastiquement chuté en cinq ans, passant de plus de 8.200 en 2017 à seulement 4.705 en 2022. Cela s’explique, selon Febelfin, par une diminution des retraits d’argent liquide due à la crise du coronavirus. Depuis que les commerçants se doivent de proposer obligatoirement un moyen de paiement électronique, 60% des répondants indiquent ne presque plus retirer d’espèces.