Près de 34 millions d’euros levés par Taxshelter.be en 2024

Quelque 34 millions d’euros ont été levés par Taxshelter.be et son partenaire ING Belgique en 2024. Ce montant a contribué au financement de 270 projets audiovisuels, scéniques, ou encore en lien avec les jeux vidéos, en collaboration étroite avec 73 producteurs agréés néerlandophones et francophones.

“Le nombre record de producteurs et de projets soutenus en 2024 témoigne de notre volonté toujours intacte de contribuer au financement des différents secteurs culturels dans toute leur diversité”, souligne la responsable des productions et des opérations, Sibylle Smets. “Pour célébrer ses 20 ans, Taxshelter.be a pu compter plus que jamais sur un réseau solide de producteurs partenaires, bâti au cours des années, pour sécuriser de nombreux projets, même parfois très petits, souvent d’initiative belge ou avec des dépenses principalement belges”, ajoute-t-elle. Taxshelter.be a ainsi soutenu, en 2024, 155 œuvres audiovisuelles, 106 œuvres scéniques et neuf jeux vidéo. En raison de la hausse du taux de majoration, le gain du Tax Shelter n’a jamais été aussi élevé, culminant à un total maximum potentiel de 23,91 % net d’impôts en 2024, note de son côté le responsable commercial Alexandre Wittamer. De nombreux investisseurs n’ayant jusqu’alors jamais recouru au Tax Shelter l’ont ainsi découvert l’année dernière.