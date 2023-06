Nickel poursuit son développement en Belgique

Un an après son lancement, le compte sans banque de BNP Paribas poursuit son développement sur le marché belge sans toutefois donner de chiffres précis quant au nombre de clients acquis depuis son arrivée chez nous en juin 2022.

Douze mois après son lancement, après avoir séduit plus de trois millions de clients à l’étranger, le compte sans banque Nickel dressait ce matin un premier bilan de son activité sur le marché belge. Une première année d’existence en Belgique pour l’offre bancaire disponible dans les librairies qualifiée de “satisfaisante” par Emmanuel Legras, CEO de Nickel en Belgique.

Si le staff et le réseau de distribution ont connu une belle croissance pour compter respectivement désormais 25 personnes et 500 points de vente, aucun chiffre précis n’a toutefois été donné quant au nombre de clients acquis, Emmanuel Legras se bornant à indiquer que les “objectifs annoncés voici un an étaient maintenus”, à savoir franchir la barre des 300.000 clients et les 1.400 points de vente d’ici 2025. Des objectifs avec lesquels “nous sommes en ligne”, a indiqué pour sa part Thomas Courtois, président de Nickel, filiale de BNP Paribas depuis 2017.

Clientèle urbaine

Si le nombre de clients acquis en Belgique reste donc pour le moment un mystère, des statistiques intéressantes ont toutefois été divulguées quant au profil type du client Nickel. Aujourd’hui, les clients de Nickel sont ainsi principalement des hommes (71 %), plutôt jeunes (52 % ont entre 24 et 34 ans) et qui habitent dans les grandes agglomérations (57 %). Soit “une clientèle plutôt urbaine qui ne comprend pas que des personnes qui éprouvent des difficultés pour être bancarisée, mais aussi des employés, des cadres ou encore des professions libérales qui sont demandeurs d’une solution bancaire simple, facile d’accès et transparente”, selon Emmanuel Legras.

Principal compte

Côté utilisation, avec une offre de base coûtant seulement 20 euros par an, près d’un client sur deux a fait de son compte Nickel sa principale banque. Près de 7 nouveaux clients sur 10 le deviennent par les canaux en ligne. Le client Nickel procède également à 16 opérations avec sa carte par mois. Ce qui ne l’empêche pas, à l’heure où les distributeurs de billets disparaissent, de se rendre un peu plus de deux fois par mois dans un point de vente faisant partie de son réseau de distribution pour y retirer un montant par mois moyen de 145 euros et/ou pour y déposer un montant en moyenne 105 euros par mois. “Des chiffres qui montrent bien que Nickel a tout pour accueillir un public le plus large possible avec le même service pour tout le monde”, selon Thomas Courtois.

Réseau diversifié

Poursuivant son implantation en Belgique, Nickel a surtout donné au cours de l’année écoulée la priorité au développement de son réseau de points de vente partenaires. Celui-ci comprend désormais 500 points de vente physiques dont 300 sont opérationnels. Il s’agit principalement de libraires indépendantes faisant partie des réseaux Perstablo et Prodiptresse, les associations flamandes et francophones des distributeurs de presse indépendants. Mais à côté de cela, Nickel s’appuiera dorénavant aussi sur de nouveaux types de magasins, des mini-market, des stations-service, les magasins de nuit Night&Day ainsi que les points Relay présents dans les gares, et dans lesquels une borne Nickel sera installée. De quoi faire de Nickel le deuxième plus grand réseau bancaire pour les comptes et les services de paiement en Belgique, s’est félicité Emmanuel Legras pour qui “vouloir acquérir beaucoup de clients avec un réseau insuffisant serait revenu à mettre la charrue avant les boeufs.”

Fondé en 2014 avant d’être racheté en 2017 par le groupe bancaire français BNP Paribas, Nickel totalise à ce jour 3,2 millions de clients ayant ouvert un compte auprès d’un réseau de distribution de plus de 9.000 points de vente partenaires, répartis dans quatre pays en Europe (France, Espagne, Portugal, Belgique), et auxquels viendra s’ajouter très prochainement l’Allemagne.