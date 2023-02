MeDirect se lance dans la gestion de portefeuille 100 % digitale

La plateforme d’investissement en ligne lance MeManaged, une solution digitale de gestion discrétionnaire de portefeuille.

Petite nouveauté pour les épargnants qui veulent investir en Bourse. Spécialisée dans les solutions d’épargne en ligne, MeDirect Bank lance un outil de gestion de portefeuille en ligne entièrement digitalisé. Baptisée MeManaged, la solution offre la possibilité de faire fructifier ses avoirs au travers de portefeuilles composés d’ETF iShares et de fonds indiciels (fonds qui suivent l’évolution de la Bourse) commercialisés par le géant de la gestion d’actifs BlackRock.

Côté pratique, le service est accessible à partir à partir de 5.000 euros, avec des frais qui se montent à 1,3% des avoirs confiés en gestion. Des versements périodiques programmés sont possibles à partir de 100 euros. L’allocation d’actifs dans le portefeuille se faisant quant à elle sur la base de profils de risque MiFID classiques.

Même si la plateforme compte d’ores et déjà parmi ses premiers clients un investisseur dont le portefeuille se monte à 200.000 euros, “le service se veut plus accessible qu’une gestion de portefeuille traditionnelle en banque privée” et s’adresse à “un public assez large”, indique Gilles Coens, senior product manager chez MeDirect.

Présente sur le marché belge depuis 2013, MeDirect totalise désormais 80.000 clients et trois milliards d’avoirs confiés (épargne et investissement).