L’IA peut être une arme dans la lutte contre la fraude aux paiements

Si elle permet aux fraudeurs de disposer de nouveaux outils, l’intelligence artificielle (IA) joue aussi un rôle innovant dans le renforcement de la sécurité des paiements. L’intelligence artificielle permet ainsi d’améliorer la détection de la fraude jusqu’à 30 %, a-t-on appris jeudi lors d’une séance d’information qui s’est tenue dans les locaux du spécialiste des paiements Worldline, à Bruxelles.

Le phishing (hameçonnage) reste le moyen privilégié des fraudeurs, puisqu’il représente la moitié des cas de fraude. L’an dernier, cette méthode a permis de s’emparer de plus de 40 millions d’euros en Belgique, selon les chiffres du dernier rapport de la fédération du secteur financier Febelfin.

Mais les méthodes de fraude se complexifient et permettent aux fraudeurs de mieux cibler leurs attaques, notamment grâce au deepfake, utilisé pour générer des vidéos et voix synthétisées afin d’usurper l’identité de personnes de confiance. Les attaques de phishing deviennent aussi plus ciblées, en personnalisent leurs messages en fonction des informations personnelles recueillies sur les réseaux sociaux.

Un outil précieux

D’un autre côté, l’IA est aussi un outil précieux dans la lutte contre la fraude aux paiements. L’IA permet d’analyser des millions de transactions en temps réel et de détecter des schémas de fraude complexes avec une rapidité et une précision impressionnantes. ​

Worldline a recours à deux solutions pour lutter contre la fraude: le Worldline Payment Fraud Management (gestion de la fraude au paiement), qui surveille en permanence toutes les transactions sensibles, et le Worldline Digital Security Suite, qui évalue ainsi en temps réel le comportement et les caractéristiques des appareils pour détecter les anomalies.

“La surveillance continue à chaque étape du processus d’achat nous permet d’intervenir avant même que la fraude n’ait lieu, offrant ainsi une protection renforcée à nos clients”, déclare Claire Deprez, Head of Product Management chez Worldline. “Grâce à l’IA, nous avons pu renforcer notre capacité à prévenir les fraudes d’environ 30 %”.