Les quatre grandes banques enterrent Payconiq au bénéfice de Wero

Désormais accessible via les applications des quatre grandes banques belges, le système de paiement européen entre particuliers Wero a officiellement été lancé en Belgique. A terme, la solution belge Payconiq disparaîtra.

Transférer et recevoir de l’argent de manière instantanée par l’intermédiaire d’un QR code. C’est désormais possible en Belgique grâce à Wero, pour “We euro”. Le nouveau système de paiement européen a officiellement été lancé ce mardi sur le marché belge par les quatre grandes banques, après “les déploiements réussis en Allemagne et en France”, indique Martina Weimert, CEO de EPI (European Payments Initiative), la société chargée de développer Wero.

Les clients de Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC/CBC peuvent dorénavant instantanément envoyer de l’argent à leurs amis et à leur famille ou en recevoir d’eux grâce à la nouvelle solution de paiement instantané de compte à compte entre particuliers. Pour les clients de Belfius et CBC, il est également possible d’envoyer de l’argent en utilisant un simple numéro de téléphone mobile vers des personnes enregistrées dans la liste de contacts de leur smartphone, et également enregistrées sur Wero. Pas besoin pour cela d’installer une nouvelle application. Tout peut se faire directement depuis leur application bancaire habituelle.

La fin de Payconiq

Wero est donc en quelque sorte une nouvelle version de Payconiq. Une version internationale, dotée d’une couverture géographique plus large, s’appuyant sur le virement instantané européen, et qui facilite les paiements mobiles à l’étranger, en Europe. D’abord dans les cinq marchés participants au lancement de Wero (France, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg), qui représentent deux tiers des transactions numériques dans la zone euro. Mais à terme, Wero devrait être déployé dans toute l’Europe. Il est en effet prévu que Wero remplace les applications locales existantes, comme Payconiq en Belgique ou iDeal aux Pays-Bas.

En pratique, Wero et Payconiq continueront dans un premier temps à coexister. Mais lorsque Wero sera bien intégrée dans les banques belges et que la phase de transition sera terminée, Payconiq sera remplacée par Wero. La date de son arrêt devrait être communiquée dans le courant 2025. “Maintenir des solutions nationales de paiement ne permettra pas de survivre dans l’activité des paiements en Europe”, soutient Martina Weimert.

Indépendance européenne

A l’heure où le marché est dominé par les grands acteurs américains, il en va effectivement de la souveraineté de l’Europe dans le domaine des paiements numériques. Lancé à l’initiative d’une quinzaine de banques européennes de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg, qui se sont regroupées dans le projet EPI pour développer Wero, ce dernier a pour but d’offrir une alternative 100 % mobile et 100 % digitale visant à concurrencer les grands acteurs internationaux du paiement tels que Visa, Mastercard ou encore Apple Pay.

“Nous avons une volonté d’indépendance, il est stratégiquement important de garder les données qui accompagnent les paiements en Europe” souligne à cet effet Martina Weimert, précisant que d’autres banques, que les quatre grandes enseignes du pays qui sont actionnaires, peuvent intégrer l’écosystème Wero.

Nouvelles fonctionnalités

Pour s’imposer, Wero compte non seulement jouer la carte des tarifs attractifs mais aussi celle des cas d’usage. Dès l’année prochaine, il sera possible de payer dans les magasins ou sur les sites de commerce en ligne. Outre les paiements aux amis et à la famille, ou aux professionnels, les services de Wero s’enrichiront également de nouvelles fonctionnalités à partir de 2025, telles que le paiement et la gestion d’abonnements (pour Streamz, Spotify, etc.), les dépôts (pour les locations de voitures, les réservations d’hôtels, etc.), les paiements échelonnés, les paiements sur événement, les paiements à l’usage avec appel de fonds anticipé (réservation d’un montant maximum avant de faire le plein ou de recharger la voiture) ou encore la gestion des prélèvements automatiques (fourniture d’électricité, transport urbain, etc.), voire une combinaison de certaines ou de toutes ces fonctionnalités.