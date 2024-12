Les habitudes de paiement varient largement entre les générations, selon le European Consumer Payment Report 2024 d’Intrum. Les Millennials ont tendance à payer leurs factures en retard, souvent en raison de difficultés financières, tandis que les Baby-boomers, malgré leur ponctualité, évitent les outils numériques. L’intelligence artificielle pourrait aider à personnaliser les processus de paiement et ainsi mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque génération.

La gestion des finances personnelles varie considérablement selon les générations, comme l’indique le European Consumer Payment Report 2024 d’Intrum, société spécialisée dans la gestion des créances. Ce rapport met en lumière des différences notables en matière de ponctualité des paiements. Les Millennials (les personnes nées entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990), souvent en retard, et les Baby-boomers (les personnes nées entre 1943 et 1960), réticents face aux outils numériques, illustrent des comportements distincts qui pourraient être atténués par une personnalisation des processus de paiement. Intrum estime que l’intelligence artificielle (IA) pourrait jouer un rôle clé dans cette transformation.

Les Millennials, souvent en retard dans leurs paiements

La question du non-respect des échéances touche particulièrement les Millennials (nés entre 1981 et 1996). En Belgique, cette génération est fortement endettée : 65 % ont recours au crédit pour régler leurs factures, tandis que 63 % optent pour des solutions de paiement échelonné comme le « Buy Now, Pay Later ». De plus, 63 % dépassent régulièrement leur budget. La situation financière des Millennials est souvent tendue, notamment à cause des prêts hypothécaires et des enfants, ce qui rend difficile la gestion des imprévus. Près de la moitié de cette génération peine à régler une facture imprévue de 200 euros sans emprunter.

La génération X, plus autonome dans ses finances

La génération X (nés entre 1965 et 1980), plus âgée et pragmatique, privilégie l’indépendance financière. Moins de 60 % ont recours aux crédits. Ils sont plus enclins à effectuer des paiements en ligne, même en présence de plateformes complexes. Néanmoins, 50 % d’entre eux n’hésitent pas à reporter un paiement en cas de rappel perçu comme agressif.

Les Baby-boomers : ponctuels mais réticents aux outils numériques

Les Baby-boomers (nés entre 1945 et 1964) se distinguent par leur ponctualité : 90 % d’entre eux ont payé leurs factures à temps l’an dernier. Toutefois, près de la moitié préfère éviter les plateformes de paiement en ligne difficiles à utiliser, et un autre quart refuse les outils numériques qu’ils ne maîtrisent pas.

La génération Z : moins de retards, mais plus d’achats impulsifs

La génération Z (12-26 ans) se distingue par une meilleure ponctualité que les Millennials, seulement 29 % ayant payé une facture en retard. Cependant, cette génération est plus sujette aux achats impulsifs, avec 63 % qui cèdent facilement à la tentation.

Une personnalisation des processus de paiement essentielle

Selon Intrum, les entreprises belges pourraient améliorer la gestion des créances en tenant compte des comportements générationnels. L’IA pourrait aider à personnaliser les plans de paiement pour offrir plus de souplesse aux Millennials et guider les Baby-boomers vers des conseils adaptés. Intrum utilise déjà des outils IA pour optimiser ses services et constate des résultats positifs en termes de satisfaction client et de taux de recouvrement. Guy Colpaert, directeur général d’Intrum Benelux, explique : « L’IA permet de personnaliser les solutions de paiement en fonction des spécificités de chaque génération, mais aussi d’adapter les processus aux différences intragénérationnelles. Cela améliore l’efficacité et la satisfaction des clients, tout en favorisant un meilleur comportement de paiement. »