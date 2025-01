Les comptes d’épargne des grandes banques belges ont été un peu renfloués en 2024

Les plus grandes banques belges ont attiré plus d’argent sur leurs comptes d’épargne réglementés l’an dernier, selon un bilan. En 2023, un montant record avait été transféré vers un bon d’État à un an. Cet argent n’est toutefois que partiellement revenu.

Le top 5 de l’épargne en Belgique, composé de BNP Paribas Fortis, KBC/CBC, Belfius, ING et Argenta, a terminé l’année 2024 avec plus d’argent sur les comptes d’épargne que l’année précédente. En revanche, par rapport à la fin de l’année 2022, seule BNP Paribas Fortis enregistre une légère augmentation, due principalement à l’intégration de bpost bank.

BNP Paribas Fortis reste de loin le leader du marché avec au total 67,8 milliards d’euros sur les comptes d’épargne de ses clients. Cela représente une augmentation de 9,7 % par rapport à l’année précédente.

Les comptes d’épargne de KBC/CBC affichent un total de 51,3 milliards d’euros (+1,8 %), ceux de Belfius de 43,8 milliards d’euros (+2,1 %) et ceux d’ING de 33,1 milliards d’euros (+4,1 %).

Argenta et Crelan comptent respectivement 27,2 milliards d’euros (+9,7 %) et 25,6 milliards d’euros (+2 %) sur l’ensemble des comptes épargne de leurs clients.

Bon d’État

L’argent du bon d’État a un an émis en 2023 – qui avait attiré près de 22 milliards d’euros, grâce notamment à une réduction du précompte mobilier – a été libéré en septembre.

Toutefois, bien que les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne aient été plus élevés que les années précédentes, les Belges ont plus souvent opté pour d’autres produits d’épargne et d’investissement. Plusieurs banques font état d’un intérêt accru pour des produits tels que les comptes à terme, les assurances-placements ou les fonds d’investissement.

Plusieurs banques ont déjà annoncé des baisses des taux d’intérêt de leurs comptes d’épargne. Ce taux est fortement influencé par le taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE).