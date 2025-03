Les bons d’État ont permis de récolter un montant final de plus de 140 millions d’euros

La campagne de bons d’État du 4 mars 2025 a permis de récolter le montant de 140.035.200 euros, a annoncé mardi l’Agence fédérale de la Dette. La période de souscription avait débuté le 21 février et s’est achevée lundi.

Le bon d’État à un an, qui proposait un taux de 2,10% brut (1,47% net), a attiré à lui seul 121.255.200 euros, dont 41.511.300 via le service des Grands-Livres et 79.743.900 via les établissements placeurs.

Le bon d’État à 10 ans avec un taux brut de 2,90% (2,03% net) a permis de récolter 8.817.900 euros par le service des Grands-Livres et 9.962.100 par les établissements placeurs, pour un total de 18.780.000 euros.

La dernière émission remonte à décembre dernier. Les bons d’États à un et huit ans avaient permis de récolter un total de 52,8 millions d’euros.