Le Crédit Agricole serait proche d’un accord pour le rachat de Degroof Petercam

Le groupe financier français Crédit Agricole serait proche d’un accord pour acquérir le gestionnaire d’actifs belge Degroof Petercam, à en croire jeudi l’agence de presse financière Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

Les discussions sont, semble-t-il, bien avancées et l’entreprise belge serait valorisée à plus d’un milliard d’euros dans la transaction. Toutefois, selon ces mêmes sources, l’accord pourrait tout aussi bien encore échouer. D’après Bloomberg, ABN Amro aurait également voulu acquérir le gestionnaire d’actifs belge mais l’intérêt de la banque néerlandaise se serait récemment refroidi. Degroof Petercam est née en 2015 de la fusion de Degroof et de Petercam et gère quelque 70 milliards d’euros.