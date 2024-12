La valorisation d’Euroclear dépasse les 9 milliards

Lors d’une transaction récente, Euroclear a été valorisé à 9,3 milliards d’euros. La participation de la SFPI, le fonds souverain belge, vaut donc désormais 1,2 milliard.

Le fonds d’investissement australien TCorp, qui a 115 milliards de dollars américains sous gestion, a annoncé ce mardi avoir acquis une participation de 4,92 % dans Euroclear Holding, participation rachetée à la Bourse de Londres (London Stock Exchange Group). TCorp a payé 455 millions d’euros pour ce bloc d’actions, ce qui valorise Euroclear, si l’on fait une règle de trois, à 9,3 milliards d’euros.

La SFPI, qui avait revendu l’an dernier une partie de ses actions BNP Paribas pour se renforcer à la fois dans Ageas et dans Euroclear détient désormais 12,92% d’Euroclear, soit une participation qui vaut désormais plus de 1,2 milliard d’euros.

Bénéfices en hausse

Euroclear est une institution financière basée à Bruxelles qui remplit un rôle crucial pour le système financier mondial. Elle assure le règlement et la conservation de titres (obligations, actions, produits dérivés, parts de fonds) ainsi que des services de gestion des garanties. Euroclear assure donc à un acheteur d’actions ou d’obligations que les titres lui ont bien été livrés, et assure au vendeur qu’il a bien reçu la somme correspondante. Et par ailleurs, Euroclear assure la conservation de ces titres pour ses clients. C’est ainsi qu’Euroclear avait dans ses comptes pour 190 milliards de titres appartenant à la Banque de Russie, des titres qui sont gelés depuis l’invasion de l’Ukraine.

Euroclear dessert environ 2.400 institutions financières, qui utilisent sa plateforme pour accéder à 50 marchés différents et régler des transactions dans 45 devises. En leur nom, le groupe détient environ 40.000 milliards d’euros d’actifs en dépôt..

Euroclear est une entreprise très profitable. Pour les neuf premiers mois de cette année, sans tenir compte des revenus générés par les avoirs russes gelés, Euroclear affiche un bénéfice après impôts de 890 millions d’euros, en hausse de 8% par rapport à 2023.

Nouveau modèle

« Nous sommes ravis d’accueillir TCorp comme nouvel actionnaire. Il s’agit d’un investisseur mondial sophistiqué, avec un horizon d’investissement à long terme et ancré dans la région Asie-Pacifique. Cela correspond bien à notre vision stratégique de création de valeur à long terme en fournissant des marchés plus liquides et plus stables pour l’Europe et au-delà » a réagi Valérie Urbain, directrice générale d’Euroclear.

« Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans notre transition d’un modèle détenu par les utilisateurs vers un modèle davantage axé sur la clientèle et la création de valeur à long terme pour les actionnaires », ajoute Francesco Vanni d’Archirafi, président d’Euroclear.