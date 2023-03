La fusion entre Crelan et AXA Bank fait du sur-place

La banque coopérative Crelan, qui a racheté AXA Bank fin 2021, a réalisé l’an dernier un bénéfice net de 158 millions d’euros. C’est autant que le résultat combiné pro forma des deux banques en 2021. La banque a tout de même franchi des étapes, a souligné son PDG Philippe Voisin.

Les chiffres semblent indiquer que 2022 a été une année de transition pour Crelan/AXA Bank. Le bénéfice net est à la traîne, il y a eu moins de crédits hypothécaires accordés et moins de produits de placement ont été vendus.

Mais y voir une transition serait une erreur d’interprétation, pense le directeur général Philippe Voisin. Il souligne que le produit net bancaire (chiffre d’affaires) de la banque a augmenté de 12 % pour atteindre 943 millions d’euros, alors que les coûts opérationnels n’ont augmenté que de 6 %. En conséquence, Crelan a affiché un résultat net d’exploitation de 164 millions d’euros.

« Nous regardons principalement ce résultat sous-jacent, qui est supérieur de 8,4% au résultat net d’exploitation de 2021 (151 millions d’euros) », a déclaré M. Voisin. « Si le résultat net n’est pas en hausse, c’est parce que la banque a imputé 40 millions d’euros de coûts d’intégration. »

L’intégration est en bonne voie

Selon Philippe Voisin, l’intégration des deux banques est en bonne voie. Un nouveau directeur informatique est arrivé afin de veiller à ce que la migration informatique ait bien lieu au cours du premier semestre de l’année prochaine. Sur le plan commercial, presque tous les produits et tarifs ont été harmonisés. Les produits d’investissement d’AXA Investment Managers ont été rendus accessibles aux clients de Crelan et les produits d’Amundi et d’Econopolis le sont aussi pour les clients d’AXA Bank.

Un dividende de 4 % pour les coopératives

Les 280 000 actionnaires des coopératives recevront un dividende de 4 pour cent, contre 3 pour cent les années précédentes. « Nous voulons que nos clients coopératifs bénéficient de la solidité de nos résultats et de notre position en capital », déclare M. Voisin. Il souligne que 5 000 nouvelles coopératives ont souscrit par l’intermédiaire d’AXA Banque, ce qui représente un produit de 12 millions d’euros. Pour renforcer la structure du capital, l’émission de 800 millions d’euros de titres de créance subordonnés auprès d’investisseurs institutionnels a été particulièrement importante.

La fusion de Crelan et d’AXA Banque représente actuellement près de 800 agences bancaires. A terme, le nombre d’agences devrait tourner « entre 420 et 500 », déclare le directeur commercial Joris Cnockaert : « Nous voulons évoluer vers des agences plus grandes où toutes les compétences sont présentes, tant en matière de crédits que d’investissements et de réglementation. Nous tablerons alors sur environ cinq personnes par agence, uniquement pour les produits bancaires. Nous prendrons notre temps pour cela. »

Pas de travail bâclé

Cnockaert dit que Crelan discute avec les agents indépendants et examine les opportunités et les possibilités par région ou par commune. « Il est important que nous gardions notre réseau d’agences proche du client. Oui, nous voulons alléger ce réseau, mais il ne s’agit pas d’une opération de dynamitage. De plus, nous ne pourrons vraiment commencer à y travailler qu’à partir de mi-2024, lorsque la migration informatique sera achevée. Dans l’intervalle, nous essayons de conclure un maximum d’accords avec les agences. J’estime que nous ne terminerons l’exercice qu’en 2027. »