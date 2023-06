La BNB se penche sur une nouvelle proposition pour relever les taux d’épargne

Le gouvernement a remis une nouvelle proposition à la Banque nationale (BNB) visant à obtenir, de la part des banques, des taux d’épargne plus élevés, a indiqué le gouverneur de la BNB Pierre Wunsch.

Le gouvernement a sollicité fin mai un avis de la Banque nationale sur la possibilité d’ajuster les taux des livrets d’épargne aux taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE). Le taux que les banques obtiennent pour l’argent placé à la BCE a fortement augmenté ces derniers mois. Sur les livrets d’épargne par contre, principalement au sein des grandes banques, les taux ont timidement progressé.

La BNB avait remis un premier avis négatif. En marge d’une conférence de presse sur les prévisions économiques printanières de la Banque nationale, Pierre Wunsch est revenu sur la position de l’institution. « Le risque en matière de stabilité financière était trop grand », a-t-il pointé. L’inquiétude des marchés financiers a pesé.

Les problèmes observés en Suisse avec Credit Suisse et aux Etats-Unis avec diverses banques ont montré que certains acteurs pouvaient être fragiles, avertit Pierre Wunsch. « Nous devons rester attentifs à la rentabilité des banques. » Il souligne par ailleurs l’incertitude liée aux taux d’intérêt futurs.

Le gouverneur ne s’oppose cependant pas à une initiative légale, à condition qu’il n’y ait pas d’impact négatif sur la stabilité financière. « Dans le meilleur des cas, la concurrence commence à jouer. Sans cela, nous avons un problème. Je suis d’accord avec le gouvernement sur ce point. »

Mais M. Wunsch ne reste pas non plus sourd aux arguments des banques qui soulignent que les faibles taux sur les crédits au logement de ces dernières années se maintiennent et qu’on ne peut donc pas envisager du jour au lendemain des taux plus élevés pour l’épargne.