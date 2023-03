La BNB garde à 0% le taux de coussin contracyclique des banques et est invitées à la prudence

La Banque nationale de Belgique (BNB) a décidé de maintenir à 0% le taux de coussin de fonds propres contracyclique des banques belges afin que ces dernières utilisent leurs « amples réserves de fonds propres disponibles » pour soutenir l’économie belge, via l’octroi de crédits aux ménages et entreprises non financières. Ce maintien à 0%, en vigueur depuis plusieurs trimestres, est prolongé au deuxième trimestre 2023.

Les banques sont également invitées à accroître leurs provisions pour risques de crédit « lorsque cela s’avère nécessaire ».

La BNB constate que les banques du royaume « se sont révélées très résilientes » par rapport aux récents soubresauts qui ont traversé le secteur bancaire, avec plusieurs faillites de banques régionales aux Etats-Unis et les déboires de Credit Suisse, rachetée par sa compatriote UBS.

Cette résilience s’explique, par la BNB, par le modèle d’entreprise différent des banques belges, la composition de leur bilan, leurs niveaux de fonds propres et de liquidités, leur gestion des risques mais aussi par des réglementations et surveillance différentes.

La BNB n’en appelle pas moins les banques belges à la vigilance. « (…) Les dernières évolutions devraient néanmoins rappeler que des périodes de durcissement des conditions financières vont souvent de pair avec une matérialisation de risques qui étaient latents lorsque les taux d’intérêt étaient bas, les conditions de crédit et de liquidité souples et les prix des actifs élevés », met-elle en garde.

La Banque nationale exhorte également les établissements de crédit à « rester prudents dans leurs décisions en matière de dividendes et autres types de distribution de bénéfices, ainsi qu’à fonder ces décisions sur une évaluation prospective et prudente de leurs besoins en fonds propres et en provisions à la lumière des évolutions macroéconomiques possibles ».