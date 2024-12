La Belgique compte huit banques “systémiques”

Huit banques belges ont à nouveau été désignées par la Banque nationale de Belgique (BNB) comme des “établissements d’importance systémique”, annonce lundi la BNB.

Les banques d’importance systémique sont définies comme les établissements dont la faillite pourrait avoir une incidence significative sur le système financier ou l’économie réelle. Elles sont soumises à une exigence supplémentaire de fonds propres.



Les huit établissements d’importance systémique en Belgique sont KBC, BNP Paribas Fortis, Euroclear Holding, ING Belgique, Belfius Banque, The Bank of New York Mellon, Argenta et Crelan.



Pour chacun de ces établissements, le Comité de direction de la BNB a décidé de maintenir les surcharges de fonds propres annoncées en 2023, à savoir: 1,5% pour KBC, BNP Paribas Fortis, Euroclear Holding, ING Belgique et Belfius Banque et 0,75% pour The Bank of New York Mellon, Argenta et Crelan.



“Ces coussins sont principalement structurels”, explique la BNB. “Tout déblocage temporaire dans le contexte d’une crise persistante devrait être coordonné avec les autorités nationales et internationales concernées. Si le besoin de mesures de soutien supplémentaires devait se faire sentir, la libération de ces coussins serait probablement l’un des derniers outils macroprudentiels utilisés.”