Spécialisée dans la gestion de patrimoine, la banque privée susciterait à nouveau la convoitise de plusieurs acquéreurs potentiels, dont Belfius.

Selon plusieurs journaux belges (La Libre, De Standaard, De Tijd) qui citent l’agence de presse Reuters, trois acteurs candidats se seraient manifestés en vue de racheter la banque privée Degroof Petercam. Les noms des trois acquéreurs potentiels qui circulent sont : Belfius, ING et Crédit Agricole. De sorte que Degroof Petercam aurait mandaté une banque d’affaires pour l’assister dans l’évaluation des différentes offres et dans le choix de l’éventuel repreneur. Une valorisation tournant autour du milliard d’euros est également évoquée.

Info ou intox ?

Info ou intox, la première banque privée et d’affaires indépendante du pays est-elle vraiment à vendre ? Suite à ces informations parues ces jours-ci dans la presse, le conseil d’administration de Degroof Petercam a pour sa part fait savoir qu’il avait été informé que “certains actionnaires existants souhaiteraient renforcer leur participation dans la société et que d’autres actionnaires existants pourraient revoir leur position actuelle. Dans ce contexte, un mandat a été donné à une banque d’affaires pour procéder à une évaluation externe de la société et analyser comment une restructuration pourrait être bénéfique aux intérêts de la société. Cet exercice n’affecte en rien le développement futur de Degroof Petercam en tant que maison d’investissement performante et solide avec de fortes perspectives de croissance”, indique Degroof Petercam ajoutant qu’il ne ferait “pas d’autres commentaires à ce sujet”.

Pas la première fois

Ce n’est en tous cas pas la première fois que Degroof Petercam fait l’objet de rumeurs quant au souhait de certains de ses actionnaires (holding Cobepa, familles fondatrices) de céder leurs participations dans la banque. Le groupe est né en 2015 de la fusion entre Degroof et Petercam. Une fusion qui ne serait pas aussi aboutie qu’espérée. La structure de coûts ne serait pas optimale. La fuite de données dont la maison de l’Industrie a été victime récemment et certaines défaillances en matière de contrôles réglementaires attesteraient aussi d’une plateforme informatique devant être modernisée.

En face, ce n’est également un secret pour personne que Belfius, sous la houlette de son CEO Marc Raisière, ne ménage pas ses efforts depuis plusieurs années pour croître sur le créneau porteur et rémunérateur de la banque privée en Belgique, multipliant d’ailleurs les ouvertures de private houses sur le territoire. Un éventuel rachat de Degroof Petercam par le groupe de banque et d’assurance lui permettrait aussi de renforcer son pôle de gestion d’actifs, Belfius Investment Partners. Bref, affaire à suivre…