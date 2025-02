La Banque européenne d’investissement va doubler son financement dans le militaire

La Banque européenne d’investissement (BEI) prévoit de doubler cette année son financement en faveur de la défense, face aux menaces de retraits américains du parapluie mis en place sous l’égide de l’Otan et du soutien à l’Ukraine.

Cette initiative répond à la volonté des pays actionnaires de l’UE d’accroître leur engagement dans ce domaine stratégique. “Le besoin se fait sentir que l’on soit plus présent dans ce secteur”, a affirmé jeudi Ambroise Fayolle, vice-président de l’institution européenne de financement, devant la presse à Paris, en présentant les résultats de la banque et en soulignant cette volonté d’en faire plus.

Une réponse à la menace géopolitique

Les Européens reconnaissent l’urgence à s’armer plus et plus vite face à la menace de Donald Trump de retirer le parapluie américain mis en place sous l’égide de l’OTAN, et au potentiel retrait américain du soutien à l’Ukraine.

L’an dernier, un milliard d’euros de projets ont été financés par la BEI en faveur de la défense et “on va doubler ce chiffre en 2025”, a annoncé M. Fayolle.

L’organe de financement de l’UE, basé à Luxembourg, n’est pour l’instant pas autorisé dans le cadre de son mandat à financer des activités d’armement au sens strict, comme des munitions ou des missiles, afin de préserver l’excellente notation qui lui permet d’emprunter à bon compte.

Un financement élargi pour la sécurité européenne

Mais la BEI entend assouplir certaines procédures: là où elle ne pouvait financer que des projets ayant une application civile et militaire stricte, elle veut désormais “élargir le financement des projets qui peuvent avoir un intérêt et une application à la fois civils et militaires”, a détaillé M. Fayolle en prenant exemple des drones, de la cybersécurité et du spatial.

“On est prêts à aller un peu plus loin”, a poursuivi le dirigeant, “tant que cela ne menace pas les conditions de financement de la BEI”.

La BEI a financé 1,4 milliard d’euros dans l’intelligence artificielle l’an dernier et veut accroître le financement dans ce secteur “en France et ailleurs en Europe”, a dit jeudi Ambroise Fayolle, quelques jours après un sommet international sur l’IA à Paris, sans donner d’objectif chiffré.

En 2024, la BEI, qui comprend le Fonds européen d’investissement (FEI), chargé d’aider les PME à accéder à des financements, a investi 12,6 milliards d’euros en France, dont plus des deux tiers dédiés au climat et un tiers à l’innovation, a aussi annoncé la banque, la France ayant été le principal bénéficiaire des financements de la BEI l’an dernier.